mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 06:41

Published 19 сентября, 06:41

Modified 19 сентября, 08:02

Updated 19 сентября, 08:02

Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии

Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии

19 сентября 2024, 06:41
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Санитарные врачи назвали условия введения карантина в школах в четверг, 19 сентября.

За последнюю неделю в Республике Башкортостан зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом, из которых 41,3% составляют дети. Это означает, что более 9000 юных жителей региона столкнулись с недугом.

Сравнение с предыдущей неделей показывает тревожный рост заболеваемости на 31,7%. В связи с этим санитарные врачи призывают родителей быть внимательными к состоянию своих детей.

— При появлении признаков болезни или недомогания у ребенка обязательно оставьте его дома под наблюдением и вызовите врача — настоятельно рекомендуют специалисты.

Роспотребнадзор также напоминает о правилах, касающихся учебного процесса в условиях повышенной заболеваемости. Если в классе или школе более 20% детей проявляют признаки любых респираторных инфекций, руководство образовательной организации должно принять решение о переводе на дистанционное обучение или приостановлении учебного процесса. Это может включать досрочный роспуск школьников на каникулы или их продление по рекомендации Управления Роспотребнадзора.

Уфимским школам угрожают карантины
Узнать подробнее
Читайте также:
Отважный сосед спас трех сестер в БашкирииЮные пинкертоны оказали услугу полицииВрачи сделали грудь школьнику из Уфы
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Карантин#Грипп#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Родители#Заболевания#Республика#Санитарные врачи#Каникулы#Учебный процесс#Дистанционное обучение#Острые респираторные инфекции#Недомогание#Роспуск школьников
Подпишитесь
Популярное