Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии

Posted 19 сентября, 06:41
Published 19 сентября, 06:41
Modified 19 сентября, 08:02
Updated 19 сентября, 08:02
За последнюю неделю в Республике Башкортостан зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом, из которых 41,3% составляют дети. Это означает, что более 9000 юных жителей региона столкнулись с недугом.
Сравнение с предыдущей неделей показывает тревожный рост заболеваемости на 31,7%. В связи с этим санитарные врачи призывают родителей быть внимательными к состоянию своих детей.
— При появлении признаков болезни или недомогания у ребенка обязательно оставьте его дома под наблюдением и вызовите врача — настоятельно рекомендуют специалисты.
Роспотребнадзор также напоминает о правилах, касающихся учебного процесса в условиях повышенной заболеваемости. Если в классе или школе более 20% детей проявляют признаки любых респираторных инфекций, руководство образовательной организации должно принять решение о переводе на дистанционное обучение или приостановлении учебного процесса. Это может включать досрочный роспуск школьников на каникулы или их продление по рекомендации Управления Роспотребнадзора.