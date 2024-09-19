Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии

Роспотребнадзор также напоминает о правилах, касающихся учебного процесса в условиях повышенной заболеваемости. Если в классе или школе более 20% детей проявляют признаки любых респираторных инфекций, руководство образовательной организации должно принять решение о переводе на дистанционное обучение или приостановлении учебного процесса. Это может включать досрочный роспуск школьников на каникулы или их продление по рекомендации Управления Роспотребнадзора.