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Posted 19 сентября, 13:10

Published 19 сентября, 13:10

Modified 19 сентября, 13:10

Updated 19 сентября, 13:10

6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры

6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры

19 сентября 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры
Хотите обновить интерьер своей квартиры, но боитесь больших затрат? Не переживайте! Сегодня мы расскажем о шести доступных и эффективных идеях, которые помогут сделать ваш дом стильным и уютным без серьезных финансовых вложений.

Когда речь идет о ремонте квартиры, многие полагают, что для создания красивого и современного интерьера требуются большие деньги. Однако это не всегда так. Существует множество простых и недорогих приемов, которые могут значительно улучшить внешний вид вашего жилья.

Сергей Кривцов, прораб компании Domeo объяснил, почему некоторые популярные решения могут оказаться неудачными.

1. Однополосный ламинат с фаской

Когда дело доходит до выбора напольного покрытия, ламинат часто оказывается наиболее бюджетным вариантом. Но чтобы ваш пол выглядел дороже и элегантнее, стоит обратить внимание на однополосный ламинат с фаской. Фаска — это небольшие срезы по краям ламината, которые создают впечатление отдельных досок.

— Такое решение позволяет ламинату выглядеть как дорогой паркет или массивная доска, что придает интерьеру более изысканный вид, — объясняет Сергей.

Почему это важно: Со временем любой пол, уложенный плавающим способом, неизбежно образует трещины и зазоры. На однополосном ламинате с фаской эти недостатки будут менее заметны, что позволит сохранить аккуратный внешний вид пола на более длительный срок.

2. Плинтус из дюрополимера и МДФ

Плинтусы кажутся незначительной деталью, однако именно они могут значительно повлиять на общее впечатление от интерьера. Выбор правильного молдинга — это как выбор подходящей рамы для картины. Лучший вариант, профиль из дюрополимера или МДФ высотой 8-10 сантиметров.

— Его высота 8-10 сантиметров является универсальной и подходит практически для всех стилей и пропорций помещений. Этот материал выглядит аккуратно и готов к покраске в любой оттенок стен, — добавляет прораб.

Почему это важно: Пластиковые отделочные элементы, напротив, могут дешевить интерьер из-за большого количества стыков и пластиковых заглушек, а также излишнего блеска материала.

3. Обои без рельефа и блеска

Обои играют ключевую роль в создании атмосферы в комнате. Однако, слишком фактурные или блестящие обои могут создать эффект «визуального шума», отвлекая внимание и делая интерьер менее стильным и дорогим на вид.

Чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать гладкие обои под покраску, которые позволяют окрасить их в любой желаемый оттенок, идеально сочетающийся с общим дизайном помещения. Это не только придает интерьеру элегантность и роскошь, но и дает возможность легко изменить цветовую гамму комнаты в будущем без необходимости полной замены обоев.

Обои без рельефа и блескаОбои без рельефа и блеска
Обои без рельефа и блеска. Фото: Изображение Midjourney

4. Белый матовый потолок и скрытый карниз

Потолок — это еще одна важная деталь интерьера, которая часто недооценивается. Глянцевые натяжные потолки, например, могут создавать ненужные отражения и визуальный шум. Идеальным решением станет, использование матового натяжного потолка белого цвета и скрытый карниз для штор.

— Это создаст эффект оштукатуренной поверхности, что придаст комнате более уютный и законченный вид, — советует Кривцов.

Почему это важно: Глянцевые потолки могут визуально «замусоривать» пространство и создавать эффект «пакета на голове», что совсем не добавляет комнате уюта.

5. Эстетичное оформление пластикового окна

Пластиковые окна часто критикуют за свой внешний вид, который может казаться слишком простым и неэстетичным из-за доминирования белого пластика и черных уплотнителей. Однако существуют способы улучшить их внешний облик и сделать более гармоничным с интерьером.

Один из эффективных методов — отштукатуривание откосов окон и использование подоконников из более изысканных материалов, таких как столешницы или керамогранит. Эти изменения не только придают окнам более роскошный и стильный вид, но и способствуют созданию единого дизайнерского решения в помещении, делая его более привлекательным и уютным.

Эстетичное оформление пластикового окнаЭстетичное оформление пластикового окна
Эстетичное оформление пластикового окна. Фото: 1MI

6. Скрытый шторный карниз и гардины в пол

Правильное расположение карниза для штор может значительно изменить восприятие пространства в комнате. Крепление карниза непосредственно над окном и короткие гардины могут «зажимать» пространство. Идеальным вариантом станет скрытый шторный карниз и гардины, достигающие пола.

Гардины в пол и скрытый карниз помогут визуально увеличить высоту потолков и сделать комнату более просторной, — отмечает эксперт.

Почему это важно: Неправильное расположение карниза и короткие гардины могут визуально уменьшить пространство и сделать его менее уютным.

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#Ольга Харина#Ремонт#Квартира#Искусство и дизайн#Все материалы авторов#Дом#Ремонтник#Дизайн-проект#КЦ#Дом и сад#Дизайн
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