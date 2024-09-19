6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры

Один из эффективных методов — отштукатуривание откосов окон и использование подоконников из более изысканных материалов, таких как столешницы или керамогранит. Эти изменения не только придают окнам более роскошный и стильный вид, но и способствуют созданию единого дизайнерского решения в помещении, делая его более привлекательным и уютным.