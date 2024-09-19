6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры

Posted 19 сентября, 13:10
Published 19 сентября, 13:10
Modified 19 сентября, 13:10
Updated 19 сентября, 13:10
Когда речь идет о ремонте квартиры, многие полагают, что для создания красивого и современного интерьера требуются большие деньги. Однако это не всегда так. Существует множество простых и недорогих приемов, которые могут значительно улучшить внешний вид вашего жилья.
Сергей Кривцов, прораб компании Domeo объяснил, почему некоторые популярные решения могут оказаться неудачными.
Когда дело доходит до выбора напольного покрытия, ламинат часто оказывается наиболее бюджетным вариантом. Но чтобы ваш пол выглядел дороже и элегантнее, стоит обратить внимание на однополосный ламинат с фаской. Фаска — это небольшие срезы по краям ламината, которые создают впечатление отдельных досок.
— Такое решение позволяет ламинату выглядеть как дорогой паркет или массивная доска, что придает интерьеру более изысканный вид, — объясняет Сергей.
Почему это важно: Со временем любой пол, уложенный плавающим способом, неизбежно образует трещины и зазоры. На однополосном ламинате с фаской эти недостатки будут менее заметны, что позволит сохранить аккуратный внешний вид пола на более длительный срок.
Плинтусы кажутся незначительной деталью, однако именно они могут значительно повлиять на общее впечатление от интерьера. Выбор правильного молдинга — это как выбор подходящей рамы для картины. Лучший вариант, профиль из дюрополимера или МДФ высотой 8-10 сантиметров.
— Его высота 8-10 сантиметров является универсальной и подходит практически для всех стилей и пропорций помещений. Этот материал выглядит аккуратно и готов к покраске в любой оттенок стен, — добавляет прораб.
Почему это важно: Пластиковые отделочные элементы, напротив, могут дешевить интерьер из-за большого количества стыков и пластиковых заглушек, а также излишнего блеска материала.
Обои играют ключевую роль в создании атмосферы в комнате. Однако, слишком фактурные или блестящие обои могут создать эффект «визуального шума», отвлекая внимание и делая интерьер менее стильным и дорогим на вид.
Чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать гладкие обои под покраску, которые позволяют окрасить их в любой желаемый оттенок, идеально сочетающийся с общим дизайном помещения. Это не только придает интерьеру элегантность и роскошь, но и дает возможность легко изменить цветовую гамму комнаты в будущем без необходимости полной замены обоев.
Потолок — это еще одна важная деталь интерьера, которая часто недооценивается. Глянцевые натяжные потолки, например, могут создавать ненужные отражения и визуальный шум. Идеальным решением станет, использование матового натяжного потолка белого цвета и скрытый карниз для штор.
— Это создаст эффект оштукатуренной поверхности, что придаст комнате более уютный и законченный вид, — советует Кривцов.
Почему это важно: Глянцевые потолки могут визуально «замусоривать» пространство и создавать эффект «пакета на голове», что совсем не добавляет комнате уюта.
Пластиковые окна часто критикуют за свой внешний вид, который может казаться слишком простым и неэстетичным из-за доминирования белого пластика и черных уплотнителей. Однако существуют способы улучшить их внешний облик и сделать более гармоничным с интерьером.
Один из эффективных методов — отштукатуривание откосов окон и использование подоконников из более изысканных материалов, таких как столешницы или керамогранит. Эти изменения не только придают окнам более роскошный и стильный вид, но и способствуют созданию единого дизайнерского решения в помещении, делая его более привлекательным и уютным.
Правильное расположение карниза для штор может значительно изменить восприятие пространства в комнате. Крепление карниза непосредственно над окном и короткие гардины могут «зажимать» пространство. Идеальным вариантом станет скрытый шторный карниз и гардины, достигающие пола.
— Гардины в пол и скрытый карниз помогут визуально увеличить высоту потолков и сделать комнату более просторной, — отмечает эксперт.
Почему это важно: Неправильное расположение карниза и короткие гардины могут визуально уменьшить пространство и сделать его менее уютным.