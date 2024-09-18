Забудьте про мышеловки: самые необычные способы избавиться от мышей на даче

Если же вы не хотите заводить даже собаку, можно привлечь на участок ежей. Они являются естественными врагами мышей, и охотно селятся на участках, если им предложить лакомства, такие как мясо или сыр. Однако будьте готовы к тому, что эти животные могут стать не самыми желанными соседями, особенно если у вас есть маленькие дети или домашние питомцы.