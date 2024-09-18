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Posted 18 сентября, 11:39

Published 18 сентября, 11:39

Modified 18 сентября, 11:45

Updated 18 сентября, 11:45

Смертельное ДТП с ВАЗом в Башкирии: что известно о пострадавших

Смертельное ДТП с ВАЗом в Башкирии: что известно о пострадавших

18 сентября 2024, 11:39
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Сюжет
Башкирия
В Миякинском районе столкнулись легковой и грузовой автомобиль, сообщает в среду, 17 сентября, Госавтоинспекция Башкортостана.

На 148 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Башкирии произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь водителя легкового автомобиля ВАЗ-2104. По предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Столкновение оказалось фатальным для водителя легковушки, который от полученных травм скончался на месте происшествия. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы для оказания помощи и проведения необходимых мероприятий.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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