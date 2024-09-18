Смертельное ДТП с ВАЗом в Башкирии: что известно о пострадавших

Posted 18 сентября, 11:39
Published 18 сентября, 11:39
Modified 18 сентября, 11:45
Updated 18 сентября, 11:45
На 148 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Башкирии произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь водителя легкового автомобиля ВАЗ-2104. По предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ.
Столкновение оказалось фатальным для водителя легковушки, который от полученных травм скончался на месте происшествия. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы для оказания помощи и проведения необходимых мероприятий.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.