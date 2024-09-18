Смертельное ДТП с ВАЗом в Башкирии: что известно о пострадавших

На 148 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Башкирии произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь водителя легкового автомобиля ВАЗ-2104. По предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ.