Песчаная Луна взошла над Уфой

Posted 18 сентября, 08:37
Published 18 сентября, 08:37
Modified 18 сентября, 10:12
Updated 18 сентября, 10:12
В небе над Уфой произошло поистине завораживающее событие — в ночь на 18 сентября горожане стали свидетелями лунного затмения, совпадающего с суперполнолунием. Люди в социальных сетях активно делятся своими кадрами, запечатлевая огромную Луну, которая приобрела песчаный оттенок и выглядела особенно ярко.
— Очень красивое зрелище, камера даже не может передать это, — пишут уфимцы в комментариях к своим фотографиям.
Во время этого астрономического явления луна находилась на расстоянии 357 283 километра от Земли. Это расстояние сделало ее немного больше и ярче обычного, что привлекло внимание не только любителей астрономии, но и простых прохожих.