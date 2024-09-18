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Posted 18 сентября, 08:37

Published 18 сентября, 08:37

Modified 18 сентября, 10:12

Updated 18 сентября, 10:12

Песчаная Луна взошла над Уфой

Песчаная Луна взошла над Уфой

18 сентября 2024, 08:37
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Уфимцы активно публикуют фотографии большой Луны красноватого оттенка после суперполнолуния, сообщают в среду, 18 сентября, в соцсетях.

В небе над Уфой произошло поистине завораживающее событие — в ночь на 18 сентября горожане стали свидетелями лунного затмения, совпадающего с суперполнолунием. Люди в социальных сетях активно делятся своими кадрами, запечатлевая огромную Луну, которая приобрела песчаный оттенок и выглядела особенно ярко.

— Очень красивое зрелище, камера даже не может передать это, — пишут уфимцы в комментариях к своим фотографиям.

Во время этого астрономического явления луна находилась на расстоянии 357 283 километра от Земли. Это расстояние сделало ее немного больше и ярче обычного, что привлекло внимание не только любителей астрономии, но и простых прохожих.

Фото: Соцсети
Над Уфой взойдет СуперЛуна
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