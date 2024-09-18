Человек идет к человеку

О своих планах на будущее Олег рассказал так: «Я хочу, чтобы меня вспоминали добрым словом, и я знаю, что для этого нужно делать. Поэтому я сейчас начал обучать. Я хочу вырастить новых лидеров мнений. Я запустил, и у меня заканчивается первый курс. Я готовлюсь ко второму. Формат — оффлайн, тет-а-тет. Сейчас у меня 10 учеников, среди которых есть люди, которые работают по найму, есть мамочки в декрете, есть бизнес-леди. И у них всё классно, всё здорово».