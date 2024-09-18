Человек идет к человеку

Posted 18 сентября, 08:00
Published 18 сентября, 08:00
Modified 18 сентября, 08:00
Updated 18 сентября, 08:00
«Долгое время я не вел никаких социальных сетей. Но однажды одному блогеру я провел юбилей. Я начал вести мероприятие, смотрю, что-то все с телефонами сидят. Обычно же все хлопают. А там странные ребята, что-то не хлопают. После мероприятия они меня опубликовали в своих соцсетях и отметили. Вот это интересно. И всё, закрутилось. С тех пор прошло уже четыре года, и мне очень нравится вести мероприятия и заниматься блогингом», — поделился Олег.
К миру социальных сетей за Олегом приобщилась его жена, а потом и его мама, у которой уже в социальных сетях более 10 тысяч подписчиков. «Она имеет нормальные деньги и уже знает, что такое бартер. Она мне часто говорит: „Сынок, спасибо, что ты мне открыл новый мир. Жизнь после пенсии есть! Если ты ведешь свой блог, то всё по-другому“, — рассказал Олег.
О своих планах на будущее Олег рассказал так: «Я хочу, чтобы меня вспоминали добрым словом, и я знаю, что для этого нужно делать. Поэтому я сейчас начал обучать. Я хочу вырастить новых лидеров мнений. Я запустил, и у меня заканчивается первый курс. Я готовлюсь ко второму. Формат — оффлайн, тет-а-тет. Сейчас у меня 10 учеников, среди которых есть люди, которые работают по найму, есть мамочки в декрете, есть бизнес-леди. И у них всё классно, всё здорово».
Как отметил Олег Максименко, нас окружают люди, чья жизнь реально может быть интересна, и они могут вдохновлять окружающих.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке:
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