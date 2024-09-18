Буцаев: РЭФ-2024 объединил крупный российский бизнес для поддержки экопроектов

Posted 18 сентября, 13:06
Published 18 сентября, 13:06
Modified 18 сентября, 13:06
Updated 18 сентября, 13:06
Денис Буцаев отметил, что РЭФ стал крупной площадкой, на которой встречаются представители разных отраслей, в том числе государства, общественности и предпринимательства, для обсуждения вопросов сферы обращения с отходами. В текущем году главными партнерами мероприятия стали Сбер, группа «ЭкоЛайн», ЭКОМАШГРУПП, «Сибстекло» и РЖД. В РЭО гордятся сотрудничеством с этими крупными компаниями и рады их активному участию в вопросах охраны окружающей среды и продвижении в России концепции экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.
В рамках Российского экологического форума также пройдут подготовленные партнерами отраслевые сессии.
Глава ЭКОМАШГРУПП Александр Пугин отметил, что для компании РЭФ является эффективной дискуссионной площадкой, на которой выстраивается взаимодействие власти и бизнеса всех секторов сферы обращения с ТКО. В компании рады стать частью этого важного события, формирующего тренды, которые будут актуальными в следующие десятилетия.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о сотрудничестве с РЭО в рамках РЭФ. По его словам, Сбер с самого начала поддерживает Российский экологический форум и нацелен на долгосрочное сотрудничество с Российским экологическим оператором, а также другими предприятиями отрасли, поскольку общей задачей является максимизирование использования вторичных ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла, важной составляющей нацпроекта «Экологическое благополучие».
Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран отметил, что диалог делового и экспертного сообществ с РЭО складывается конструктивно. По его словам, корпоративный сектор готов оказать поддержку инициативам, которые способствуют созданию устойчивых алгоритмов вовлечения в хозяйственный оборот и экологизации промышленности твердых коммунальных отходов.
В текущем году РЭФ будет проходить 7–9 октября. Мероприятие включает молодежный день и деловую программу. Организатором РЭФ выступают РЭО, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.