Буцаев: РЭФ-2024 объединил крупный российский бизнес для поддержки экопроектов

Денис Буцаев отметил, что РЭФ стал крупной площадкой, на которой встречаются представители разных отраслей, в том числе государства, общественности и предпринимательства, для обсуждения вопросов сферы обращения с отходами. В текущем году главными партнерами мероприятия стали Сбер, группа «ЭкоЛайн», ЭКОМАШГРУПП, «Сибстекло» и РЖД. В РЭО гордятся сотрудничеством с этими крупными компаниями и рады их активному участию в вопросах охраны окружающей среды и продвижении в России концепции экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.