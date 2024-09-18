Бабье лето прощается с Башкирией

Posted 18 сентября, 10:49
Published 18 сентября, 10:49
Modified 18 сентября, 11:50
Updated 18 сентября, 11:50
По прогнозам синоптиков, можно проследить когда кончится бабье лето в Уфе и Башкирии.
Так погода в Башкирии в четверг, 19 сентября, ожидается с переменчивой облачностью. Ночью осадков не предвидится, однако днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет переменным и слабым ночью, а днем усилится до 13 м/с с северо-западного направления. Температура воздуха ночью колеблется от +3 до +8°C, а в некоторых местах возможны заморозки на поверхности почвы до -3°C. Днем температура поднимется до комфортных +17…+22°C.
Погода в Уфе в четверг, 19 сентября, так же ожидается облачной. Ночью температура составит +6…+8°C, а на окраинах города опустится до +3°C. Днем температура в столице достигнет +20…+22°C, что позволит горожанам насладиться последними теплыми днями.
С уходом бабьего лета, многие задаются вопросом — когда выпадет снег в Башкирии. Стоит отметить, что синоптики не прогнозируют выпадения снежного покрова в Башкирии в сентябре. По данным портала «Яндекс Погода», первый снег может выпасть только во вторую неделю октября. Однако стоит учесть, что случаи снегопадов в конце сентября — начале октября не являются аномальными для региона.