Бабье лето прощается с Башкирией

Так погода в Башкирии в четверг, 19 сентября, ожидается с переменчивой облачностью. Ночью осадков не предвидится, однако днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет переменным и слабым ночью, а днем усилится до 13 м/с с северо-западного направления. Температура воздуха ночью колеблется от +3 до +8°C, а в некоторых местах возможны заморозки на поверхности почвы до -3°C. Днем температура поднимется до комфортных +17…+22°C.