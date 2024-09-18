Армия роботов-поваров готовит сотни блюд за несколько минут

Posted 18 сентября, 08:00
Published 18 сентября, 08:00
Modified 18 сентября, 08:00
Updated 18 сентября, 08:00
Как передает newkhakasiya.online, такая автоматизация позволяет самостоятельно подбирать необходимые для рецептов продукты, готовить, а затем подавать блюда.
Ингредиенты заранее нарезаются и поставляются в отдельных упаковках. Робот самостоятельно добавляет масло, жарит, пассерует, загущает соусы и разливает готовые блюда по тарелкам. Эта система позволяет готовить до 60 блюд в час, что эквивалентно работе трёх шеф-поваров. Даже мытье посуды полностью автоматизировано.
В меню роботов входят блюда китайской и итальянской кухни.
Ранее компания получила патент на технологию, обеспечивающую точный контроль времени приготовления, температуры и количества ингредиентов, что гарантирует стабильно высокое качество блюд.