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Posted 18 сентября, 08:00

Published 18 сентября, 08:00

Modified 18 сентября, 08:00

Updated 18 сентября, 08:00

Армия роботов-поваров готовит сотни блюд за несколько минут

Армия роботов-поваров готовит сотни блюд за несколько минут

18 сентября 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Гонконгская фирма Hestia Technology Limited нацелена преобразовать сферу кулинарии с помощью автоматизированной кухни, где все процессы выполняют роботы, способные быстро готовить и мыть посуду.

Как передает newkhakasiya.online, такая автоматизация позволяет самостоятельно подбирать необходимые для рецептов продукты, готовить, а затем подавать блюда.

Ингредиенты заранее нарезаются и поставляются в отдельных упаковках. Робот самостоятельно добавляет масло, жарит, пассерует, загущает соусы и разливает готовые блюда по тарелкам. Эта система позволяет готовить до 60 блюд в час, что эквивалентно работе трёх шеф-поваров. Даже мытье посуды полностью автоматизировано.

В меню роботов входят блюда китайской и итальянской кухни.

Ранее компания получила патент на технологию, обеспечивающую точный контроль времени приготовления, температуры и количества ингредиентов, что гарантирует стабильно высокое качество блюд.

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