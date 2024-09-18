Армия роботов-поваров готовит сотни блюд за несколько минут

Ингредиенты заранее нарезаются и поставляются в отдельных упаковках. Робот самостоятельно добавляет масло, жарит, пассерует, загущает соусы и разливает готовые блюда по тарелкам. Эта система позволяет готовить до 60 блюд в час, что эквивалентно работе трёх шеф-поваров. Даже мытье посуды полностью автоматизировано.