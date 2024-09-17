«Если спросите, в каждой ли я своей социальной сети рассказываю про новости, то я отвечу — нет. Изначально и по сей день свой блог и ролики я записываю в формате комедии. Я обожаю примерять на себя различные образы, менять голоса и придумывать сценарии. Еще лет пять назад я и подумать не могла, что буду собирать миллионы просмотров, репосты роликов и кучу лайков, ведь я была мамой в декрете. Именно это сподвигло меня взять телефон в руки и упражняться с селфи-лампой по всей квартире. Вы бы видели моего мужа! Сейчас мой сын подрос и стал главным героем в моих видео. В планах у меня делать коллаборации с другими блогерами, так как, на мой взгляд, это отличная бесплатная реклама для привлечения новой аудитории», — поделилась Ксения.