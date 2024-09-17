Posted 17 сентября, 08:00
Published 17 сентября, 08:00
Modified 17 сентября, 08:00
Updated 17 сентября, 08:00
«На платформе RUTUBE у меня свой новостной канал, который называется TrueNews, где я рассказываю новости из мира музыки, моды, кино и шоу-бизнеса. При выборе темы канала мне не пришлось долго думать. В далеком 2013 году я окончила Высшую школу кино и телевидения Останкино по профессии телерадиоведущая. Кстати, начиная от выбора тем и заканчивая кнопкой „Загрузить видео на канал“, я делаю всё сама. Съемки и монтаж ложатся на мои хрупкие плечи. Но вы должны понимать, я не жалуюсь, а наоборот, хочу донести до вас, что настоящий профессионал тот, кто точно знает всю закадровую работу от и до. Я мечтаю, что когда-то я обязательно дорасту до помощника, по крайней мере, в это верю», — рассказала о своем проекте Ксения Зарипова.
Свои личные социальные сети Ксения развивает в нескольких направлениях. В первую очередь, юмористический контент, в котором показывает жизненные ситуации. Благодаря ее роликам люди узнают свои истории из жизни и вспоминают их с улыбкой. Во-вторых, рассказывает о себе, раскрывает как личность.
«Если спросите, в каждой ли я своей социальной сети рассказываю про новости, то я отвечу — нет. Изначально и по сей день свой блог и ролики я записываю в формате комедии. Я обожаю примерять на себя различные образы, менять голоса и придумывать сценарии. Еще лет пять назад я и подумать не могла, что буду собирать миллионы просмотров, репосты роликов и кучу лайков, ведь я была мамой в декрете. Именно это сподвигло меня взять телефон в руки и упражняться с селфи-лампой по всей квартире. Вы бы видели моего мужа! Сейчас мой сын подрос и стал главным героем в моих видео. В планах у меня делать коллаборации с другими блогерами, так как, на мой взгляд, это отличная бесплатная реклама для привлечения новой аудитории», — поделилась Ксения.
Кроме того, Ксения поделилась советами с начинающими блогерами: «надо действовать, ведь ведение блога — это отличная возможность заработка. Во-первых, блогосфера открывает такие возможности как монетизация медийности. Речь идет о рекламе, о партнерских запусках, о съемках в рекламных роликах для брендов и выступлениях на конференциях. Во-вторых, монетизация экспертности. Возможна индивидуальная работа с человеком. Групповая работа. Запуск массовых программ. В-третьих, монетизация лояльности. В чем отличие от монетизации медийности? Основной упор идет на объем аудитории. Монетизация лояльности подразумевает наличие фанатов. Можно делать партнерские программы, продвигать бизнес и творчество. В-четвертых, монетизация услуг, в том числе, работы за кадром. Это те же самые профессии, например, продюсер, сторисмейкер, распаковщик личности или экспертности, сценарист прогревов, ментор, консультант, монтажер роликов, сценарист, визуализатор, контент-менеджер, копирайтер, дизайнер презентаций, таргетолог, контент-фотограф, технический специалист и многое другое», — сказала она.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке: https://rutube.ru/video/4c4e1c93816068881f396a9754a44511/?playlist=478112&playlistPage=1
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