Вечную пробку в Уфе объяснили чиновники

Posted 17 сентября, 19:26
Published 17 сентября, 19:26
Modified 17 сентября, 19:28
Updated 17 сентября, 19:28
Напомним, дорогу построили в рамках проекта создания «Южных ворот» башкирской столицы. Сама улица была призвана разгрузить дорожный траффик и облегчить доступ к Кузнецовскому затону. Однако реализация проекта на время проведения работ привела к огромным пробкам, с которыми жителям микрорайона приходится сталкиваться практически ежедневно. Горожане даже создали петицию, чтобы поторопить чиновников — в сентябре муниципальные власти согласились на живую беседу с людьми, однако активисты утверждают, что разговор с чиновниками совсем не клеился.
Как пояснили в Минтрансе, с 1 октября будет открыта как сама улица, так и развязка Рыленко — Пугачёва. Как именно будет осуществляться движение — на схеме, подготовленной ведомством.
— [Дорога] имеет колоссальное значение не только для жителей ближайших домов, но и для всех, кто заезжает в город. После окончания строительства этот путепровод прослужит еще около 50-70 лет. Масштабное строительство стартовало в 2022 году. Но сроки сдачи объекта переносились уже не раз, — напомнил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.