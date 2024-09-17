Вечную пробку в Уфе объяснили чиновники

Напомним, дорогу построили в рамках проекта создания «Южных ворот» башкирской столицы. Сама улица была призвана разгрузить дорожный траффик и облегчить доступ к Кузнецовскому затону. Однако реализация проекта на время проведения работ привела к огромным пробкам, с которыми жителям микрорайона приходится сталкиваться практически ежедневно. Горожане даже создали петицию, чтобы поторопить чиновников — в сентябре муниципальные власти согласились на живую беседу с людьми, однако активисты утверждают, что разговор с чиновниками совсем не клеился.