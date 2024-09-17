В Уфе появилась «гроза Приор»

Posted 17 сентября, 20:06
Published 17 сентября, 20:06
Modified 17 сентября, 20:08
Updated 17 сентября, 20:08
В Уфе неизвестный сорвал номера у припаркованных машин. Кадры происшествия публикуют очевидцы в соцсетях. Случился инцидент, судя по снимку, в районе «Планеты» — на улице Рудольфа Нуреева.
От действий неизвестного автовандала пострадали как минимум два автомобиля. Мотивы его остаются неясными. В комментариях внимательный уфимец указал на то, что оба транспортных средства — одной марки. Пользователь соцсетей предположил, что злоумышленник выбрал своих «жертв» именно по этому общему критерию.