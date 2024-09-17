mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 20:06

Published 17 сентября, 20:06

Modified 17 сентября, 20:08

Updated 17 сентября, 20:08

В Уфе появилась «гроза Приор»

В Уфе появилась «гроза Приор»

17 сентября 2024, 20:06
Фото: vk.com
Неизвестный злоумышленник выбирает в качестве объектов нападений семейство российских автомобилей.

В Уфе неизвестный сорвал номера у припаркованных машин. Кадры происшествия публикуют очевидцы в соцсетях. Случился инцидент, судя по снимку, в районе «Планеты» — на улице Рудольфа Нуреева.

От действий неизвестного автовандала пострадали как минимум два автомобиля. Мотивы его остаются неясными. В комментариях внимательный уфимец указал на то, что оба транспортных средства — одной марки. Пользователь соцсетей предположил, что злоумышленник выбрал своих «жертв» именно по этому общему критерию.

Машину из «Безумного Макса» заметили в Уфе
Узнать подробнее

Ранее уфимцы активно обсуждали в соцсетях необычный грузовик, появившийся на улицах города.

Читайте также:
Пьяный водитель устроил жуткую аварию в БашкирииЗадумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в УфеАвтобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе
#Общество#Уфа#Авария#Вандализм#Башкортостан#ДТП#Дороги#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
Подпишитесь
Популярное