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Posted 17 сентября, 07:31

Published 17 сентября, 07:31

Modified 17 сентября, 08:15

Updated 17 сентября, 08:15

В Уфе перекроют три улицы

В Уфе перекроют три улицы

17 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В связи с ремонтными работами временно закроют несколько улиц в центре города, сообщает во вторник, 17 сентября, «Башавтотранс».

В рамках укладки верхнего и выравнивающего слоёв асфальтобетонного покрытия будут перекрыты ключевые участки центральных улиц.

С 20:00 16 сентября до 12:00 18 сентября будет закрыта улица Коммунистическая на участке от К. Маркса до Аксакова.

Далее, с 9:00 17 сентября до 9:00 20 сентября перекроют улицу Пушкина от Цюрупы до Новомостовой. С 9:00 18 сентября до 9:00 22 сентября будет закрыта Новомостовая улица на участке от Пушкина до Заки Валиди.

Работы направлены на улучшение дорожного покрытия и безопасность движения, но временные ограничения могут создать некоторые неудобства для водителей.

Кроме того, мэрия Уфы предупреждает о дополнительных ограничениях движения в связи с проведением семейного фестиваля «Молочная страна». С 07:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничено движение автотранспорта по проезду-дублеру ул. Маршала Жукова на участке вдоль парка «Кашкадан». Фестиваль пройдет 21 и 22 сентября.

Уфу перекроют из-за женщин и байкеров
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