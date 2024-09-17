В Уфе перекроют три улицы

Кроме того, мэрия Уфы предупреждает о дополнительных ограничениях движения в связи с проведением семейного фестиваля «Молочная страна». С 07:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничено движение автотранспорта по проезду-дублеру ул. Маршала Жукова на участке вдоль парка «Кашкадан». Фестиваль пройдет 21 и 22 сентября.