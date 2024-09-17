В Италии правоохранители изъяли контрафактные игровые устройства

Консоли были изготовлены в КНР и не соответствовали стандартам безопасности ЕС. По информации newkhakasiya.online, стоимость конфискованных устройств составила 47,5 миллиона евро. Среди поддельных видеоигр были Super Mario Bros. и Street Fighter. Весь товар был ликвидирован, а за торговлю контрафактной продукцией полиция задержала девять граждан Италии. Им грозит до восьми лет тюремного заключения.