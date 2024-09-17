В Италии правоохранители изъяли контрафактные игровые устройства

Posted 17 сентября, 08:12
Published 17 сентября, 08:12
Modified 17 сентября, 08:12
Updated 17 сентября, 08:12
Консоли были изготовлены в КНР и не соответствовали стандартам безопасности ЕС. По информации newkhakasiya.online, стоимость конфискованных устройств составила 47,5 миллиона евро. Среди поддельных видеоигр были Super Mario Bros. и Street Fighter. Весь товар был ликвидирован, а за торговлю контрафактной продукцией полиция задержала девять граждан Италии. Им грозит до восьми лет тюремного заключения.
Как отметили в местной полиции, торговля пиратскими видеоиграми, которые пользовались большой популярностью в 80-е годы, стала крупным бизнесом в последние годы. Видеоигры и консоли продаются за тысячи долларов. Например, в 2021 году копию игры Super Mario 64 продали за более чем полтора миллиона долларов, а Super Mario Bros. — за два миллиона долларов.
Полиция Турина предупреждает, что пиратские игры и консоли нарушают авторские права. Кроме этого, такими устройствами пользоваться далеко не безопасно, так как они не соответствуют техническим стандартам.