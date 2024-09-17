Уфимского хакера вызвали в ФСБ

Posted 17 сентября, 08:48
Published 17 сентября, 08:48
Modified 17 сентября, 08:55
Updated 17 сентября, 08:55
По данным правоохранительных органов, с января 2023 года по март 2024 года 31-летний уфимец активно искал информацию о способах несанкционированного уничтожения и модификации компьютерной информации.
Он находил базы данных с логинами и паролями от почтовых ящиков, а также инструкции по совершению компьютерных атак. Это поведение насторожило сотрудников ФСБ, которые решили предупредить злоумышленника о недопустимости его намерений.
Важно отметить, что предостережение касается статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает уголовную ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. Таким образом, уфимец был предупрежден о том, что продолжение его действий может привести к серьезным последствиям.