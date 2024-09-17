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Posted 17 сентября, 08:48

Published 17 сентября, 08:48

Modified 17 сентября, 08:55

Updated 17 сентября, 08:55

Уфимского хакера вызвали в ФСБ

Уфимского хакера вызвали в ФСБ

17 сентября 2024, 08:48
Фото: УФСБ России по РБ
Сюжет
Башкирия
Молодой человека изучал вредоносные компьютерные программы, сообщает во вторник, 17 сентября, УФСБ России по Башкирии.

По данным правоохранительных органов, с января 2023 года по март 2024 года 31-летний уфимец активно искал информацию о способах несанкционированного уничтожения и модификации компьютерной информации.

Он находил базы данных с логинами и паролями от почтовых ящиков, а также инструкции по совершению компьютерных атак. Это поведение насторожило сотрудников ФСБ, которые решили предупредить злоумышленника о недопустимости его намерений.

Важно отметить, что предостережение касается статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает уголовную ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. Таким образом, уфимец был предупрежден о том, что продолжение его действий может привести к серьезным последствиям.

Телом — в Башкирии, душой — в сверхдержаве
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