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Posted 17 сентября, 08:25

Published 17 сентября, 08:25

Modified 17 сентября, 08:43

Updated 17 сентября, 08:43

Уфимку выгнали из «Битвы поваров»

Уфимку выгнали из «Битвы поваров»

17 сентября 2024, 08:25
Фото: «Пятница»
Жительница Уфы с сырым бэлэшем едва не срезалась на этапе стартового отсева участников кулинарного поединка на телеканале «Пятница» в понедельник, 16 сентября.

Представительница Уфы 46-летняя Альбина Ташбулатова стала участницей шестой серии четвертого сезона кулинарного шоу «Битва поваров» (16+) на телеканале «Пятница». Уфимское блюдо не впечатлило шеф-повара и ведущего кулинарной битвы Рената Агзамова. Он отметил, что в бэлеше много начинки, но все изделие абсолютно сырое. Ренат Агзамов вспомнил ужасные бракованные блюда, которые все же дали право на участие в шоу, и пригласил домохозяйку из Уфы в свою команду.

Альбина Ташбулатова выслушала мнение и шеф-повара Константина Ивлева. Мастер кулинарного ремесла был краток: «Нет, однозначно, нет!».

Уфимке пришлось приготовить на шоу классическое греческое блюдо — спанакопиту. На создание пирога со шпинатом 11 участникам кулинарной битвы отвели час. Хорошее блюдо — пропуск в полуфинал. Альбина Ташбулатова переживала, что из-за шпината ее выпечка окажется слишком сырой. Ренат Агзамов, разрезая греческий пирог, сказал: «Нежнятина». Но ошибка с сырым дном повторилась. Уфимка не смогла пройти в полуфинал.

Ренат Агзамов отметил, что она не выдержала конкуренции внутри команды. Впрочем, домохозяйка не отчаивается и намерена попасть в шоу снова и одержать победу.

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