Уфимку выгнали из «Битвы поваров»

Представительница Уфы 46-летняя Альбина Ташбулатова стала участницей шестой серии четвертого сезона кулинарного шоу «Битва поваров» (16+) на телеканале «Пятница». Уфимское блюдо не впечатлило шеф-повара и ведущего кулинарной битвы Рената Агзамова. Он отметил, что в бэлеше много начинки, но все изделие абсолютно сырое. Ренат Агзамов вспомнил ужасные бракованные блюда, которые все же дали право на участие в шоу, и пригласил домохозяйку из Уфы в свою команду.



Альбина Ташбулатова выслушала мнение и шеф-повара Константина Ивлева. Мастер кулинарного ремесла был краток: «Нет, однозначно, нет!».