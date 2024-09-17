Уфимку выгнали из «Битвы поваров»

Posted 17 сентября, 08:25
Published 17 сентября, 08:25
Modified 17 сентября, 08:43
Updated 17 сентября, 08:43
Представительница Уфы 46-летняя Альбина Ташбулатова стала участницей шестой серии четвертого сезона кулинарного шоу «Битва поваров» (16+) на телеканале «Пятница». Уфимское блюдо не впечатлило шеф-повара и ведущего кулинарной битвы Рената Агзамова. Он отметил, что в бэлеше много начинки, но все изделие абсолютно сырое. Ренат Агзамов вспомнил ужасные бракованные блюда, которые все же дали право на участие в шоу, и пригласил домохозяйку из Уфы в свою команду.
Альбина Ташбулатова выслушала мнение и шеф-повара Константина Ивлева. Мастер кулинарного ремесла был краток: «Нет, однозначно, нет!».
Уфимке пришлось приготовить на шоу классическое греческое блюдо — спанакопиту. На создание пирога со шпинатом 11 участникам кулинарной битвы отвели час. Хорошее блюдо — пропуск в полуфинал. Альбина Ташбулатова переживала, что из-за шпината ее выпечка окажется слишком сырой. Ренат Агзамов, разрезая греческий пирог, сказал: «Нежнятина». Но ошибка с сырым дном повторилась. Уфимка не смогла пройти в полуфинал.
Ренат Агзамов отметил, что она не выдержала конкуренции внутри команды. Впрочем, домохозяйка не отчаивается и намерена попасть в шоу снова и одержать победу.