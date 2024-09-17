«Цветы Башкирии» засыплют асфальтом в Уфе

Posted 17 сентября, 20:00
Published 17 сентября, 20:00
Modified 17 сентября, 20:02
Updated 17 сентября, 20:02
Глава муниципалитета отчитался на своих личных ресурсах о ходе работ по обновлению дорог в населённом пункте, расположенном в черте Уфы. С рабочим визитом начальник администрации явился туда во вторник, 17 сентября.
Со слов Нурдавлятова, в 2024 году большую часть запланированного удалось завершить, однако дорожное полотно в некоторых частях посёлка до сих пор нуждается в ремонте. Так, чиновник «поручил ускорить работу» на улицах Рубежной, Ореховой, Курчатова и Зарубинской.
Помимо этого, Нурдавлятов в ходе объезда территории посёлка сам заметил несколько ям на улицах, которые не включены в программу ремонта. Повреждения дорожного полотна в этих местах он также пообещал устранить.
Ранее власти Уфы сообщали о том, когда в Уфе собираются снова перекрывать Шакшинский мост в рамках его капитального ремонта.