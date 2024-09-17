«Цветы Башкирии» засыплют асфальтом в Уфе

Со слов Нурдавлятова, в 2024 году большую часть запланированного удалось завершить, однако дорожное полотно в некоторых частях посёлка до сих пор нуждается в ремонте. Так, чиновник «поручил ускорить работу» на улицах Рубежной, Ореховой, Курчатова и Зарубинской.