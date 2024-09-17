Средняя стоимость новых автомобилей в ПФО снизилась на 6,3% за год

«Сначала это было что-то не совсем понятное людям, они относились к этому осторожно. Мы это видели по двум вещам. Первое — это кросс-интерес к автомобилям. Второе — сильный разрыв между соотношением роста спроса и роста предложений, то есть объявления росли кратно, а контакты за ними не поспевали. Сейчас показатели примерно на одном уровне. Это говорит о том, что китайские автомобили начинают все больше и больше забирают на себя контакты», — объяснил аналитик данных «Авито Авто» Артем Соколов.