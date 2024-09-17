Средняя стоимость новых автомобилей в ПФО снизилась на 6,3% за год

Posted 17 сентября, 09:54
Published 17 сентября, 09:54
Modified 17 сентября, 09:56
Updated 17 сентября, 09:56
Средняя стоимость новых автомобилей в ПФО составила 3 млн рублей — это на 6,3% ниже, чем в 2023 году. В то же время средняя цена авто с пробегом достигла 1,2 млн рублей. Если оценить динамику цен в зависимости от типа продавца, то снижение стоимости наблюдается только у официальных дилеров, на долю которых сейчас приходится 22% рынка. Профессиональные продавцы занимают 27%, а частные лица — 50%.
Одной из ключевых трансформаций на авторынке стала замена европейских и японских брендов на более доступные китайские автомобили. Не так активно, как в прошлые года, тем не менее «китайцы» продолжают набирать свою долю. Сейчас она достигла 70%. В связи с этим перестроилось и покупательское поведение.
«Сначала это было что-то не совсем понятное людям, они относились к этому осторожно. Мы это видели по двум вещам. Первое — это кросс-интерес к автомобилям. Второе — сильный разрыв между соотношением роста спроса и роста предложений, то есть объявления росли кратно, а контакты за ними не поспевали. Сейчас показатели примерно на одном уровне. Это говорит о том, что китайские автомобили начинают все больше и больше забирают на себя контакты», — объяснил аналитик данных «Авито Авто» Артем Соколов.
По словам экспертов, при поиске новой машины, большой фокус покупателя всегда направлен на стоимость.
«Люди заостряют внимание на том, где есть лучшие предложения — какие-то акции, подарки, коврики, резина. Кому не будет приятно получить пару лет ТО в подарок. Что касается автомобилей с пробегом, то люди очень внимательно изучают историю владения машиной по отчетам Автотеки — как обслуживалась, использовалась ли в такси, смотрят на количество владельцев ПТС, пробег и в целом в каком состоянии находится автомобиль», — сказал Соколов.