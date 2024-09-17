Шаурму выгнали из Уфы

Сотрудники администрации Кировского района Уфы в ходе проверки законности размещения торговых объектах на городских улицах выявили целый список ларьков-нелегалов. Оказалось, что без разрешения на улицах Уфы работали киоски с шаурмой, самсой, хот-догами, тандырными лепешками и бургерами. Все они облепили проходную точу возле торгового центра на улице Софьи Перовской в Уфе.



Чиновники выдали сотрудникам ларьков с фастфудом предписания о демонтаже объектов-нелегалов. Если собственники не уберут своё имущество в течение десяти дней, то мэрия снесёт их за счет бюджета и потребует возмещения расходов с бизнесменов.