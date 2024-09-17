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Posted 17 сентября, 03:10

Published 17 сентября, 03:10

Modified 17 сентября, 03:10

Updated 17 сентября, 03:10

Шаурму выгнали из Уфы

Шаурму выгнали из Уфы

17 сентября 2024, 03:10
Очередной рейд чиновников закончился плачевно для бизнеса в сфере стритфуда, сообщает во вторник, 17 сентября, управа Кировского района.

Сотрудники администрации Кировского района Уфы в ходе проверки законности размещения торговых объектах на городских улицах выявили целый список ларьков-нелегалов. Оказалось, что без разрешения на улицах Уфы работали киоски с шаурмой, самсой, хот-догами, тандырными лепешками и бургерами. Все они облепили проходную точу возле торгового центра на улице Софьи Перовской в Уфе.

Чиновники выдали сотрудникам ларьков с фастфудом предписания о демонтаже объектов-нелегалов. Если собственники не уберут своё имущество в течение десяти дней, то мэрия снесёт их за счет бюджета и потребует возмещения расходов с бизнесменов.

Цены в ресторанах Уфы взлетели выше ₽2000
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Фото: администрация Кировского района Уфы
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