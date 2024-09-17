Полчища тараканов заполонили школу в Башкирии

Posted 17 сентября, 20:18
Published 17 сентября, 20:18
Modified 17 сентября, 20:39
Updated 17 сентября, 20:39
Как рассказал автор ролика, действие происходит в гимназии №1 Стерлитамака. В местных Telegram-каналах пишут, что им удалось выйти на связь с руководством образовательного учреждения. Начальство организации заявило, что в курсе проблемы, однако вытравить тараканов у них по какой-то причине не получается — директор объяснил, что дезинфекции проводились всё лето, но желаемого результата не принесли.
Так или иначе, на ситуацию обратило региональное управление Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве заявили, что ситуацию они уже взяли в работу и пообещали во всём разобраться.
Ранее и. о. премьер-министра Башкирии Андрей Назаров выступал с заявлением о том, что в школах Республики восстановят практику внезапных визитов в школьные столовые.