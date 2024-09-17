mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 20:18

Published 17 сентября, 20:18

Modified 17 сентября, 20:39

Updated 17 сентября, 20:39

Полчища тараканов заполонили школу в Башкирии

Полчища тараканов заполонили школу в Башкирии

17 сентября 2024, 20:18
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Наглого усача, бегающего по крышке кастрюли в поисках пищи, заметил в столовой одного из образовательных учреждений очевидец.

Как рассказал автор ролика, действие происходит в гимназии №1 Стерлитамака. В местных Telegram-каналах пишут, что им удалось выйти на связь с руководством образовательного учреждения. Начальство организации заявило, что в курсе проблемы, однако вытравить тараканов у них по какой-то причине не получается — директор объяснил, что дезинфекции проводились всё лето, но желаемого результата не принесли.

Так или иначе, на ситуацию обратило региональное управление Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве заявили, что ситуацию они уже взяли в работу и пообещали во всём разобраться.

Видео: соцсети.
Школьное питание проверят в Башкирии внезапно
Узнать подробнее

Ранее и. о. премьер-министра Башкирии Андрей Назаров выступал с заявлением о том, что в школах Республики восстановят практику внезапных визитов в школьные столовые.

Читайте также:
Школьникам Башкирии организуют «шведский стол»Школу эвакуировали в УфеКому не дадут бесплатно привиться в Башкирии
#Общество#Видео#Уфа#Дети#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Столовая#Питание
Подпишитесь
Популярное