Полчища тараканов заполонили школу в Башкирии

Как рассказал автор ролика, действие происходит в гимназии №1 Стерлитамака. В местных Telegram-каналах пишут, что им удалось выйти на связь с руководством образовательного учреждения. Начальство организации заявило, что в курсе проблемы, однако вытравить тараканов у них по какой-то причине не получается — директор объяснил, что дезинфекции проводились всё лето, но желаемого результата не принесли.