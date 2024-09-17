Над Уфой взойдет СуперЛуна

Posted 17 сентября, 08:27
Published 17 сентября, 08:27
Modified 17 сентября, 08:54
Updated 17 сентября, 08:54
Согласно информации от уфимского планетария, лунное затмение произойдет во время суперполнолуния — момента, когда Луна находится ближе всего к Земле. Однако стоит отметить, что это затмение будет частным: лишь небольшой участок Луны (всего 3,5% её площади) погрузится в тень Земли. Остальная часть будет находиться в полутени, что вызовет лишь легкое потускнение.
Для наблюдателей в Башкортостане затмение начнется в 05:41 по уфимскому времени. На этом этапе Луна будет видна низко над горизонтом в созвездии Водолея. В 06:53 она зайдет за горизонт, и продолжение затмения станет недоступно для наблюдения. Однако в 07:13 начнется вход Луны в земную тень, а максимум затмения наступит в 07:44. К сожалению, все эти события будут происходить под горизонтом.
Несмотря на то что полное затмение не будет видно из Уфы, момент полнолуния все же стоит отметить. Оно наступит в 07:34 по местному времени, а через 10 часов и 44 минуты Луна пройдет перигей — ближайшую к Земле точку своей орбиты. В этот момент она окажется на расстоянии 357 283 км от нас и будет выглядеть немного больше и ярче обычного.
Вечером того же дня, в 19:34, СуперЛуна вновь появится на восточном горизонте. Хотя разницу в размере и яркости могут заметить только самые внимательные наблюдатели, вечерняя прогулка под светом «большой» Луны обещает быть романтичной.