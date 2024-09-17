Над Уфой взойдет СуперЛуна

Несмотря на то что полное затмение не будет видно из Уфы, момент полнолуния все же стоит отметить. Оно наступит в 07:34 по местному времени, а через 10 часов и 44 минуты Луна пройдет перигей — ближайшую к Земле точку своей орбиты. В этот момент она окажется на расстоянии 357 283 км от нас и будет выглядеть немного больше и ярче обычного.