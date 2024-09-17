ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана заключили договор о сотрудничестве

Илья Баланин отметил, что ФОМС долгое время продуктивно взаимодействует с казахстанскими коллегами. У фонда накопился богатый опыт, в том числе эффективных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен знаниями с казахстанскими специалистами позволит углубить их и станет стимулом для взаимного развития сторон.