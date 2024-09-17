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Posted 17 сентября, 11:21

Published 17 сентября, 11:21

Modified 17 сентября, 11:21

Updated 17 сентября, 11:21

ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана заключили договор о сотрудничестве

ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана заключили договор о сотрудничестве

17 сентября 2024, 11:21
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального медицинского страхования Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области обязательного медицинского страхования.

Меморандум был подписан на международной конференции, посвященной аккредитации и качеству медицинских услуг, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента.

По информации РИА Новости, документ подписали Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС, и Абылкаир Скаков, председатель правления Фонда социального медицинского страхования Казахстана.

Илья Баланин отметил, что ФОМС долгое время продуктивно взаимодействует с казахстанскими коллегами. У фонда накопился богатый опыт, в том числе эффективных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен знаниями с казахстанскими специалистами позволит углубить их и станет стимулом для взаимного развития сторон.

На основании меморандума стороны будут совместно обмениваться опытом в области обязательного медицинского страхования, лучшими практиками законодательных инициатив, которые связаны с обязательным медстрахованием, и участвовать совместно в профильных мероприятиях.

Во время конференции Илья Баланин также выступил с докладом, в котором подчеркнул, что средства ОМС при реализации государственных программ и проектов направляются на формирование у россиян здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и воспитание здорового поколения.

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