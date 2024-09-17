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Posted 17 сентября, 09:21

Published 17 сентября, 09:21

Modified 18 сентября, 02:17

Updated 18 сентября, 02:17

Как правильно стирать кроссовки и избежать необратимых повреждений

Чтоб кроссовки всю осень радовали: как часто и правильно стирать эту обувьий

17 сентября 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно стирать кроссовки и избежать необратимых повреждений
С наступлением осени многие из нас снова переобуваются в удобные и любимые кроссовки. Но осенние дожди и грязь могут быстро испортить их внешний вид и привести к появлению неприятного запаха. Как же правильно ухаживать за кроссовками, чтобы они радовали вас всю осень?

Кроссовки могут быть изготовлены из различных материалов: текстиль, кожа, замша и синтетика. Каждый материал требует особого ухода и подхода к стирке.

В этой статье эксперты издания Homes and Gardens рассказали, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине и вручную, а также дадим советы по сушке и уходу.

Как стирать кроссовки в стиральной машине

Перед тем как отправить кроссовки в стиральную машину, необходимо провести несколько подготовительных шагов. Во-первых, важно удалить как можно больше грязи с поверхности обуви. Для этого подойдет старая зубная щетка или щетка с мягкой щетиной.

— Несмотря на то, что стиральная машинка действительно предназначена для стирки очень грязных вещей, чем меньше песка попадет в слив — тем лучше. Это исключительно забота о вашей технике, — рекомендует эксперт Superdry.

Шаг 1: Выньте стельки и шнурки

Следующий шаг — извлечь стельки, шнурки и постирать отдельно.

— Дело в том, что стельки могут задерживать влагу гораздо сильнее, а шнурки можно поместить в сетчатый мешок для стирки, чтобы они не запутались и не повредили барабан машины, — советует специалист по продукции компании AEG, Наташа Свит.

Шаг 2: Покройте стиральную машину подкладкой

Чтобы избежать повреждений барабана и снизить уровень шума, рекомендуется набить стиральную машину старыми полотенцами или постельным бельем. Это создаст амортизацию и поможет сбалансировать загрузку.

Как стирать кроссовки в стиральной машинеКак стирать кроссовки в стиральной машине
Как стирать кроссовки в стиральной машине. Фото: Изображение Midjourney

Шаг 3: Стирайте в холодной воде

Используйте холодную воду или низкую температуру стирки, чтобы избежать усадки и выцветания материалов. Современные стиральные машины часто имеют режим для стирки обуви.

— Если такой функции нет, выберите щадящий цикл с медленной скоростью отжима, советует эксперт.

Шаг 4: Используйте жидкое моющее средство

При выборе моющего средства для стирки кроссовок предпочтение стоит отдавать специализированным жидким моющим средствам для спортивной обуви. Они разработаны таким образом, чтобы эффективно удалять грязь и пятна, не повреждая при этом материалы кроссовок (например, синтетику, кожу, мембраны типа Gore-Tex).

— Добавление небольшого количества белого уксуса (около ¼ стакана на полную загрузку стиральной машины) действительно помогает бороться с неприятными запахами и усиливает дезинфицирующее действие моющего средства, — рекомендует Люк Гудиер, руководитель операций по чистке и восстановлению обуви Shoe Lab for Sports Direct.

Как стирать кроссовки вручную

Если в ваших кроссовках есть кожаные или замшевые детали, лучше стирать их вручную. Как и в случае с машинной стиркой, сначала необходимо снять стельки и шнурки. Протрите обувь мягкой щеткой и влажной тканью, чтобы удалить грязь.

Шаг 1: Очистка пятен

Для удаления стойких пятен используйте пищевую соду и теплую воду. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 10-20 минут, затем смойте влажной тканью.

Как стирать кроссовки вручнуюКак стирать кроссовки вручную
Как стирать кроссовки вручную. Фото: Изображение Midjourney

Шаг 2: Чистка внешней части

Синтетические материалы:

  • Инструменты: мягкая щетка (например, зубная щетка без жестких щетинок), раствор жидкого моющего средства для спортивной обуви в теплой воде.
  • Метод: нанесите раствор моющего средства на щетку и аккуратно протрите поверхность кроссовок, уделяя внимание загрязненным участкам. Затем тщательно промойте кроссовки чистой водой и дайте им высохнуть на воздухе вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Кожа:

  • Инструменты: мягкая, влажная ткань (лучше всего использовать специальное средство для ухода за кожей).
  • Метод: осторожно протрите кожаные кроссовки влажной тканью, избегая попадания излишней влаги. После этого протрите их сухой тканью для удаления влаги и дайте полностью высохнуть естественным путем.

Замша:

  • Инструменты: специальная щетка для замши (с двумя сторонами: одна для чистки, другая для восстановления ворса), вода в пульверизаторе, специальное средство для ухода за замшей.
  • Метод: сначала используйте щетку с жесткой стороной, чтобы удалить грязь и пыль. Затем смочите замшу водой из пульверизатора и сразу же протрите ее мягкой стороной щетки, чтобы восстановить ворс. После этого можно применить специальное средство для ухода за замшей, следуя инструкциям на упаковке.

Шаг 3: Чистка внутренней части

Не забудьте почистить внутреннюю часть обуви. Для этого используйте мягкое мыло и влажную ткань, избегая излишней влаги.

Как сушить кроссовки

Сушка на воздухе

Сушить кроссовки лучше всего на воздухе, избегая прямых солнечных лучей и высоких температур.

— Высокая температура может деформировать и повредить ваши любимые кроссовки». Чтобы ускорить процесс сушки, набейте обувь бумажными полотенцами или чистой тканью, — предупреждает Наташа Свит.

Сушка на солнце

Белые кроссовки можно сушить на солнце, чтобы они стали ярче, но избегайте перегрева, чтобы не повредить резину и клей.

Как часто следует стирать кроссовки?

Легкая стирка каждые две недели поможет предотвратить появление пятен и запахов. Глубокую чистку проводите каждые несколько месяцев или по мере сильного загрязнения.

Как удалить запах из кроссовок?

Распылите на внутреннюю часть обуви раствор из равных частей белого уксуса и воды, затем оставьте кроссовки высыхать на свежем воздухе.

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