Чтоб кроссовки всю осень радовали: как часто и правильно стирать эту обувь

Posted 17 сентября 2024, 09:21
Published 17 сентября 2024, 09:21
Modified 23 октября 2024, 17:23
Updated 23 октября 2024, 17:23
Кроссовки могут быть изготовлены из различных материалов: текстиль, кожа, замша и синтетика. Каждый материал требует особого ухода и подхода к стирке.
В этой статье эксперты издания Homes and Gardens рассказали, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине и вручную, а также дадим советы по сушке и уходу.
Перед тем как отправить кроссовки в стиральную машину, необходимо провести несколько подготовительных шагов. Во-первых, важно удалить как можно больше грязи с поверхности обуви. Для этого подойдет старая зубная щетка или щетка с мягкой щетиной.
— Несмотря на то, что стиральная машинка действительно предназначена для стирки очень грязных вещей, чем меньше песка попадет в слив — тем лучше. Это исключительно забота о вашей технике, — рекомендует эксперт Superdry.
Следующий шаг — извлечь стельки, шнурки и постирать отдельно.
— Дело в том, что стельки могут задерживать влагу гораздо сильнее, а шнурки можно поместить в сетчатый мешок для стирки, чтобы они не запутались и не повредили барабан машины, — советует специалист по продукции компании AEG, Наташа Свит.
Чтобы избежать повреждений барабана и снизить уровень шума, рекомендуется набить стиральную машину старыми полотенцами или постельным бельем. Это создаст амортизацию и поможет сбалансировать загрузку.
Используйте холодную воду или низкую температуру стирки, чтобы избежать усадки и выцветания материалов. Современные стиральные машины часто имеют режим для стирки обуви.
— Если такой функции нет, выберите щадящий цикл с медленной скоростью отжима, советует эксперт.
При выборе моющего средства для стирки кроссовок предпочтение стоит отдавать специализированным жидким моющим средствам для спортивной обуви. Они разработаны таким образом, чтобы эффективно удалять грязь и пятна, не повреждая при этом материалы кроссовок (например, синтетику, кожу, мембраны типа Gore-Tex).
— Добавление небольшого количества белого уксуса (около ¼ стакана на полную загрузку стиральной машины) действительно помогает бороться с неприятными запахами и усиливает дезинфицирующее действие моющего средства, — рекомендует Люк Гудиер, руководитель операций по чистке и восстановлению обуви Shoe Lab for Sports Direct.
Если в ваших кроссовках есть кожаные или замшевые детали, лучше стирать их вручную. Как и в случае с машинной стиркой, сначала необходимо снять стельки и шнурки. Протрите обувь мягкой щеткой и влажной тканью, чтобы удалить грязь.
Для удаления стойких пятен используйте пищевую соду и теплую воду. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 10-20 минут, затем смойте влажной тканью.
Синтетические материалы:
Кожа:
Замша:
Не забудьте почистить внутреннюю часть обуви. Для этого используйте мягкое мыло и влажную ткань, избегая излишней влаги.
Сушить кроссовки лучше всего на воздухе, избегая прямых солнечных лучей и высоких температур.
— Высокая температура может деформировать и повредить ваши любимые кроссовки». Чтобы ускорить процесс сушки, набейте обувь бумажными полотенцами или чистой тканью, — предупреждает Наташа Свит.
Белые кроссовки можно сушить на солнце, чтобы они стали ярче, но избегайте перегрева, чтобы не повредить резину и клей.
Легкая стирка каждые две недели поможет предотвратить появление пятен и запахов. Глубокую чистку проводите каждые несколько месяцев или по мере сильного загрязнения.
Распылите на внутреннюю часть обуви раствор из равных частей белого уксуса и воды, затем оставьте кроссовки высыхать на свежем воздухе.
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