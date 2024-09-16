Заброшенное здание водозабора вблизи школы снесли в Воскресенске

Площадь одноэтажного здания — около 100 квадратных метров. Долгое время сооружением никто не пользовался. Объект пришел в негодность: часть элементов разрушилась, на неогороженной территории скопился мусор. Жители написали на портал «Добродел». Администрация округа Воскресенск поручила демонтировать постройку и очистить площадь от строительных отходов. Работы провели в августе. Назначение освободившейся земли пока не определили.