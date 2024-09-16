Заброшенное здание водозабора вблизи школы снесли в Воскресенске

Posted 16 сентября, 09:47
Published 16 сентября, 09:47
Modified 16 сентября, 09:49
Updated 16 сентября, 09:49
В Подмосковье находят и ликвидируют незавершенные, аварийные или самовольно построенные объекты недвижимости. В рамках программы снесли водозабор на улице Быковского в Воскресенске, пишет 360.ru.
Площадь одноэтажного здания — около 100 квадратных метров. Долгое время сооружением никто не пользовался. Объект пришел в негодность: часть элементов разрушилась, на неогороженной территории скопился мусор. Жители написали на портал «Добродел». Администрация округа Воскресенск поручила демонтировать постройку и очистить площадь от строительных отходов. Работы провели в августе. Назначение освободившейся земли пока не определили.
Отметим, на территории Воскресенска не завершено строительство 109 объектов, из них снесли 56% — 61 здание. Работа в этом направлении продолжается.