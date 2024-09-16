Ваша зона комфорта: 7 секретов для создания уютного жилища

Традиционно наиболее уютным считается тёплый свет. Но ко всему прочему в доме

все должно сочетаться. Главное правило выбора основного цвета — чтобы глазу было приятно, а на сердце радостно. Не забывайте менять перегоревшие лампочки и протирать запылённые плафоны. А также рассмотрите установку нескольких небольших источников света в каждой комнате — это поможет создать атмосферу как в кино.