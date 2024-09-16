Ваша зона комфорта: 7 секретов для создания уютного жилища

Posted 16 сентября, 10:07
Published 16 сентября, 10:07
Modified 16 сентября, 10:09
Updated 16 сентября, 10:09
В доме, где не достает уюта, человек чувствует себя не в своей тарелке. Он может ощущать беспокойство, дискомфорт и становится раздражительным. Поэтому можно смело сказать, что окружающая обстановка во многом определяет качество нашей жизни. Видео-блог «Энциклопедия домоводства» рассказали подробнее как создать интерьер мечты.
Первый шаг — это чистота. Регулярная уборка значительно улучшает общее впечатление от помещения. Сюда входит не только мытье пола и пылесос, но и чистка окон, мебели, дверных ручек и выключателей. Эти мелочи формируют общую атмосферу вашего дома, и их состояние имеет особое значение.
Запахи играют не менее важную роль. Каждый дом обладает своим уникальным ароматом, который формируется благодаря множеству факторов, включая уровень чистоты. Источниками неприятных запахов могут быть мусорные контейнеры, кошачьи туалеты, загрязнённые полотенца или забытые предметы.
Чтобы устранить их, можно использовать разнообразные ароматизаторы, включая освежители воздуха, ароматические свечи и эфирные масла. Самыми приятными ароматами считаются относятся ваниль, бергамот, мята, лимон и грейпфрут, а также запахи корицы, вербены, свежего дерева, кофе и выпечки.
Важно не только стремиться к созданию идеального интерьера, как на страницах модных журналов, но и уделять внимание мелочам. Помимо выбора стильной мебели и аксессуаров, необходимо следить за состоянием обоев, штукатурки и других элементов.
Иногда стоит задуматься о замене старых материалов на новые. Например, если ажурный тюль времен советского союза не сочетается с вашим современным дизайном в стиле «лофт», стоит подумать о выборе более подходящих текстильных решений, которые гармонировали бы с общим стилем помещения. Ведь именно в таких мелочах заключается тот самый неповторимый шарм вашего дома.
Традиционно наиболее уютным считается тёплый свет. Но ко всему прочему в доме
все должно сочетаться. Главное правило выбора основного цвета — чтобы глазу было приятно, а на сердце радостно. Не забывайте менять перегоревшие лампочки и протирать запылённые плафоны. А также рассмотрите установку нескольких небольших источников света в каждой комнате — это поможет создать атмосферу как в кино.
Комнатные растения не только украшают помещение, но и очищают воздух, оказывая благотворное воздействие на энергетику вашего жилища. В офисах растения размещаются для создания комфортной атмосферы, и дома они выполняют ту же функцию.
Живые цветы придают свежесть, делая пространство более привлекательным и здоровым. Если вы не самый лучший садовод, то можете рассмотреть неприхотливые растения, как замиокулькас или кактусы.
Дом без текстиля будет больше напоминать офис, а не теплое жилище. Для создания настоящего домашнего комфорта не обойтись без мягких подушек, одеял, штор и ковров. Использование ткани придает дополнительную атмосферу уюта.
У каждого человека своё представление о комфорте и красоте. Ваш интерьер должен отражать вашу индивидуальность, быть уникальным, соответствовать вашим вкусам и предпочтениям. Это могут быть фотографии на стенах, гирлянды, плакаты или сувениры из дальних путешествий.
Ранее опытная домохозяйка рассказала про 7 советских бытовых лайфхаков, которые актуальны и сегодня.