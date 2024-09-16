В Уфе запустили автобус, в котором можно узнать историю города

Posted 16 сентября, 10:36
Published 16 сентября, 10:36
Modified 16 сентября, 10:45
Updated 16 сентября, 10:45
Экскурсии и разнообразные детали инфраструктуры (исторические указатели и памятные таблички) помогают горожанам лучше узнать о том, как и кто жил в этих домах, на этих же улицах столетия назад.
В дополнение ко всем возможностям узнать родной город поближе, в Уфе реализовали специальный проект «Маршрут.ПРО». Для этого записали аудиогид по Уфе и добавили его в один из привычных для горожан автобусов, который идет по маршруту 110. Как и раньше, путь этого автобуса проходит практически через весь город, от АвтоВАЗа до аэропорта через главную артерию города и исторический центр, поэтому маршрут регулярно собирает большое количество пассажиров. Его можно узнать визуально — за счет тематического оформления.
Аудиогид добавляет в рутинную поездку элементы экскурсии по городу: к привычным объявлениям автобусных остановок здесь добавлены короткие пояснения к тем или иным точкам маршрута. Примечательно, что текст начитывает не просто диктор, а хорошо известные люди — это, например, глава республики Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев, управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов, а также блогер Раис Габитов, радио- и телеведущая Лилия Курамшина, радиоведущий Иван Броневой, спортивный комментатор Азамат Муратов.
В реализации проекта приняли участие Сбер, ГУП «Башавтотранс», МБУ ГО г. Уфа Республики Башкортостан «Музей истории города Уфы» и Администрация ГО г. Уфа Республики Башкортостан.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка, специально для Mkset прокомментировал работу над данным проектом:
— Маршрут.Про — это еще один подарок к юбилею нашей любимой столицы. В честь праздника мы решили превратить обычную поездку в рейсовом автобусе в увлекательное путешествие по Уфе. Наш проект позволит жителям и гостям столицы по-новому взглянуть на Уфу. Приглашаю вас вместе с нами отправиться по маршруту, чтобы узнать интересные факты из жизни города.
Так, у жителей и гостей Уфы есть возможность не только смотреть в окно автобуса, но и узнавать в привычном городском ландшафте черты прошлого облика башкирской столицы. Так, например, можно узнать о том, что Уфа во время Великой Отечественной война собирала каждый четвёртый выпущенный в СССР авиационный мотор. О том, что почти два века назад за атмосферными явлениями в Уфе следил любитель — простой аптекарь Александр Боссе. Или о том, что первый паровоз прибыл на новенький уфимский вокзал в 1888 года, когда был открыт мост через реку Белую. О «трех шурупах» — неофициальном символе башкирской столицы, который появился в самом начале 1970-х. И так далее, и так далее.
А чему посвящен фрагмент экскурсии, который читает глава республики? Скорее всего, те, кто следит за новостной повесткой последних лет, без труда догадается. Речь о военачальнике Минигали Шаймуратове, уроженце Башкирии, который во время Великой Отечественной войны командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией и участвовал во множестве значимых боев, в том числе и в Сталинградской битве. Глава Башкортостана неоднократно выражал личное отношение к персоне Шаймуратова, называя его «образцом Настоящего Человека того жестокого времени». Отметим, что в 2020 году Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении генерала Шаймуратова звездой Героя России, а в 2022 году в Уфе на реконструированной Советской площади был открыт масштабный памятник генералу Минигали Шаймуратову.
Кстати, в аудиоэкскурсии можно узнать не только о прошлом Уфы, но и о ее настоящем. Так, например, Ратмир Мавлиев рассказывает о проекте «Уфимское ожерелье» — уникальном вело-пешеходном маршруте вокруг Уфы общей длиной около 70 км, который частично уже доступен для прогулок по зеленым зонам города.
— Очень интересно, как будто на настоящей экскурсии побывала, — поделилась впечатлениями одна из пассажирок автобуса Валентина Дмитриевна, домохозяйка. — Жаль только, что скоро уже выходить и все послушать сразу не удастся. Часто езжу по этому маршруту, чтобы попасть за город, и теперь буду смотреть на знакомые места немного по-другому.