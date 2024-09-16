В Уфе запустили автобус, в котором можно узнать историю города

Так, у жителей и гостей Уфы есть возможность не только смотреть в окно автобуса, но и узнавать в привычном городском ландшафте черты прошлого облика башкирской столицы. Так, например, можно узнать о том, что Уфа во время Великой Отечественной война собирала каждый четвёртый выпущенный в СССР авиационный мотор. О том, что почти два века назад за атмосферными явлениями в Уфе следил любитель — простой аптекарь Александр Боссе. Или о том, что первый паровоз прибыл на новенький уфимский вокзал в 1888 года, когда был открыт мост через реку Белую. О «трех шурупах» — неофициальном символе башкирской столицы, который появился в самом начале 1970-х. И так далее, и так далее.