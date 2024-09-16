Торговая сеть «Пятерочка» обновила цифровую платформу для партнеров

Отправив заявку через форму обратной связи, потенциальный партнер может на старте получить различные предложения по аренде, а если у него есть собственное помещение — оценить его перспективы. Для этого используется автоматизированная система подбора и оценки локаций, которая может с вероятностью 97% предсказать предполагаемый товарооборот в выбранной точке города. Это крайне важно, так как от товарооборота зависит ежемесячная прибыль партнера. После получения