Торговая сеть «Пятерочка» обновила цифровую платформу для партнеров

Posted 16 сентября, 11:25
Published 16 сентября, 11:25
Modified 16 сентября, 11:27
Updated 16 сентября, 11:27
Ранее сайт франчайзинга «Пятёрочки» был информационным хабом, предоставляющим общую информацию о покупке франшизы торговой сети и ее преимуществах. А теперь благодаря обновлению цифровой платформы сайт предлагает партнерам широкий ряд инструментов для управления магазином по франшизе.
Первоначальной точкой контакта с предпринимателями, заинтересованными в покупке франшизы, является сайт франчайзинга с калькулятором, который помогает рассчитать примерные инвестиции и сроки окупаемости магазина в интересующем городе.
Отправив заявку через форму обратной связи, потенциальный партнер может на старте получить различные предложения по аренде, а если у него есть собственное помещение — оценить его перспективы. Для этого используется автоматизированная система подбора и оценки локаций, которая может с вероятностью 97% предсказать предполагаемый товарооборот в выбранной точке города. Это крайне важно, так как от товарооборота зависит ежемесячная прибыль партнера. После получения
предварительного одобрения по заявке потенциальный франчайзи попадает на стартовый портал, где представлена полная информация о следующих шагах.
После открытия магазина у партнера появляется доступ в личный кабинет — это своего рода онлайн-офис, чтобы управлять магазином. На главную страницу автоматически подгружаются главные показатели бизнеса, и на основе всех данных рассчитывается итоговая прогнозируемая прибыль за месяц. Более детализированные отчеты можно найти в специальном разделе.
Также функционал позволяет заказывать услуги у «Пятёрочки» и отслеживать статус их предоставления (например, публикация вакансий или обучение сотрудников). В личном кабинете есть чат-бот, который предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы и постоянно обучается с использованием нейросетей. Кроме того, прямо на онлайн-портале можно подать заявку на открытие нового магазина или выбрать и купить готовый. Автоматизация личного кабинета облегчает партнерам онлайн-взаимодействие с головным партнером, а «Пятёрочка» сокращает трудозатраты на поддержку.
В настоящее время сайт франчайзинга посещают свыше 28 тысяч пользователей ежемесячно: как потенциальные партнеры, интересующиеся условиями франшизы и расчетом возможной прибыли, так и действующие франчайзи, использующие личный кабинет.
Владелец продукта «Онлайн-платформа франчайзинга» Юрий Пчелин отметил, что наряду с развитием электронных государственных услуг, цифровых подписей и решений для удаленной работы рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и возможности решения множества вопросов в онлайн-формате. Торговая сеть «Пятёрочка» стремится создать понятный и привлекательный продукт — первую онлайн-франшизу в России, и амбиции заключаются в том, чтобы предоставлять партнерам лучший ИТ-сервис.