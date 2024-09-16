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Posted 16 сентября, 09:28

Published 16 сентября, 09:28

Modified 16 сентября, 09:28

Updated 16 сентября, 09:28

Специалисты назвали три симптома болезни Альцгеймера

Специалисты назвали три симптома болезни Альцгеймера

16 сентября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Болезнь Альцгеймера характеризуется постепенным ухудшением когнитивных способностей мозга, включая память, речевые функции. Несмотря на то, что это заболевание является неизлечимым, его прогрессирование можно замедлить, особенно при ранней диагностике.

Специалисты выделяют несколько ключевых симптомов этого заболевания. Наиболее распространенными являются значительные провалы в памяти, трудности с выполнением обыденных задач и поиском нужных слов, передает newkhakasiya.online.

На ранних стадиях болезни Альцгеймера люди испытывают проблемы с запоминанием новой информации, такой как назначенные встречи или список покупок. Эти изменения заметны в повседневной жизни: задачи, которые ранее выполнялись легко, становятся трудными. Например, вице-президент банка может неожиданно не справиться с решением простой школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар престижного ресторана — забыть рецепт омлета.

Еще один симптом болезни — проблемы с речью. Нет смысла отрицать, что любой человек может иногда забыть слово, но при болезни Альцгеймера это происходит систематически. Пациенты могут останавливаться в середине предложения или часто повторять одно и то же.

Другие признаки болезни включают трудности с ориентацией во времени и датах, проблемы с определением расстояний, отстранение от близких и друзей, а также нерациональные решения, такие как чрезмерные траты.

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