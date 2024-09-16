Специалисты назвали три симптома болезни Альцгеймера

Posted 16 сентября, 09:28
Published 16 сентября, 09:28
Modified 16 сентября, 09:28
Updated 16 сентября, 09:28
Специалисты выделяют несколько ключевых симптомов этого заболевания. Наиболее распространенными являются значительные провалы в памяти, трудности с выполнением обыденных задач и поиском нужных слов, передает newkhakasiya.online.
На ранних стадиях болезни Альцгеймера люди испытывают проблемы с запоминанием новой информации, такой как назначенные встречи или список покупок. Эти изменения заметны в повседневной жизни: задачи, которые ранее выполнялись легко, становятся трудными. Например, вице-президент банка может неожиданно не справиться с решением простой школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар престижного ресторана — забыть рецепт омлета.
Еще один симптом болезни — проблемы с речью. Нет смысла отрицать, что любой человек может иногда забыть слово, но при болезни Альцгеймера это происходит систематически. Пациенты могут останавливаться в середине предложения или часто повторять одно и то же.
Другие признаки болезни включают трудности с ориентацией во времени и датах, проблемы с определением расстояний, отстранение от близких и друзей, а также нерациональные решения, такие как чрезмерные траты.