Разоренная аферистами уфимка перешла на «темную сторону»

Posted 16 сентября, 11:19
Published 16 сентября, 11:19
Modified 16 сентября, 11:44
Updated 16 сентября, 11:44
Уфимка, ставшая жертвой интернет-мошенников, потеряла все свои сбережения под предлогом инвестирования в «прибыльные активы». Вместо ожидаемой финансовой свободы она оказалась на грани банкротства.
Обращение в полицию не принесло результатов: средства не вернули, а надежда на справедливость постепенно угасала. В таком состоянии отчаяния у нее возникла мысль о мести или хотя бы о том, как вернуть потерянное с помощью тех же методов, которые довели ее до нищеты.
Связавшись с теми же самыми злоумышленниками, она настояла на том, чтобы стать частью их схемы — и вскоре приняла предложение работать курьером. Этот шаг стал для нее началом нового этапа: вместо того чтобы пытаться вернуть деньги законным путем, она решила использовать свои знания о мошеннических практиках для получения прибыли.
Но история не закончилась на этом. Параллельно с её действиями преступники обманули бабушку из Кармаскалинского района, которая долго копила деньги и доверилась мошенникам. Наша «героиня» взяла на себя роль курьера и получила от пенсионерки 296 000 рублей наличными — эту сумму она должна была передать своим кураторам за определенный процент.
Однако сотрудники полиции задержали её во время выполнения очередного «заказа». Теперь женщина находится под домашним арестом.