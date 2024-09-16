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Posted 16 сентября, 11:19

Published 16 сентября, 11:19

Modified 16 сентября, 11:44

Updated 16 сентября, 11:44

Разоренная аферистами уфимка перешла на «темную сторону»

Разоренная аферистами уфимка перешла на «темную сторону»

16 сентября 2024, 11:19
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Потеряв ₽2,6 млн, женщина примкнула к доходному бизнесу мошенников, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан в понедельник, 16 сентября.

Уфимка, ставшая жертвой интернет-мошенников, потеряла все свои сбережения под предлогом инвестирования в «прибыльные активы». Вместо ожидаемой финансовой свободы она оказалась на грани банкротства.

Обращение в полицию не принесло результатов: средства не вернули, а надежда на справедливость постепенно угасала. В таком состоянии отчаяния у нее возникла мысль о мести или хотя бы о том, как вернуть потерянное с помощью тех же методов, которые довели ее до нищеты.

Связавшись с теми же самыми злоумышленниками, она настояла на том, чтобы стать частью их схемы — и вскоре приняла предложение работать курьером. Этот шаг стал для нее началом нового этапа: вместо того чтобы пытаться вернуть деньги законным путем, она решила использовать свои знания о мошеннических практиках для получения прибыли.

Но история не закончилась на этом. Параллельно с её действиями преступники обманули бабушку из Кармаскалинского района, которая долго копила деньги и доверилась мошенникам. Наша «героиня» взяла на себя роль курьера и получила от пенсионерки 296 000 рублей наличными — эту сумму она должна была передать своим кураторам за определенный процент.

Однако сотрудники полиции задержали её во время выполнения очередного «заказа». Теперь женщина находится под домашним арестом.

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