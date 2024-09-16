Разоренная аферистами уфимка перешла на «темную сторону»

Обращение в полицию не принесло результатов: средства не вернули, а надежда на справедливость постепенно угасала. В таком состоянии отчаяния у нее возникла мысль о мести или хотя бы о том, как вернуть потерянное с помощью тех же методов, которые довели ее до нищеты.