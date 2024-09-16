От чистки зубов до удобрения сада: как правильно использовать банановую кожуру в быту

Posted 16 сентября, 13:38
Published 16 сентября, 13:38
Modified 16 сентября, 13:40
Updated 16 сентября, 13:40
Банановая кожура обладает антиоксидантными свойствами, благодаря которым находит применение в домашних средствах для ухода за кожей. Она может использоваться для смягчения раздражений, уменьшения отеков и лечения мелких травм, таких как укусы насекомых, ожоги и не только.
Например в европейских странах, таких как Германия, банановые корки используются как эффективное и экологически чистое средство для бытовых нужд.
Банановая кожура также находит применение в косметологии. Например, многие советуют делать специальные порошок, чтобы чистить зубы. По словам некоторых пользователей, после применения растолченых корок в качестве зубной пасты, зубы действительно становятся на один тон белее. Однако это не совсем так.
— Кожура не отбеливает зубы. Во многих статьях рекомендуется тереть ее о зубы в течение нескольких минут. Хотя это может удалить некоторые поверхностные пятна, это не более эффективно, чем чистка зубов, — считают ученые Coronado Dental Associates.
А вот то, что шкурка богата антиоксидантами и витаминами, которые полезны для кожи — правда. Потрите внутренней стороной кожуры лицо, чтобы уменьшить воспаления и улучшить состояние кожи. Это может помочь при лечении акне и повреждений от солнца.
Шкурка фрукта содержит калий, фосфор и кальций, которые способствуют укреплению стеблей, улучшению цветения и плодовитости растений. Двумя рецептами поделилась Надежда, опытный садовод и блогер.
Жидкое удобрение из банановой кожуры
Банановые оболочки содержат значительное количество природных масел, включая линолевую и линоленовую кислоты. Эти масла обладают уникальной способностью увлажнять и питать кожу и дерево, восстанавливая их естественный блеск и эластичность.
К тому же, банановые оболочки богаты антиоксидантами, которые помогают защитить поверхности от воздействия свободных радикалов. Эти вредные частицы могут привести к старению и потере цвета материалов, но благодаря антиоксидантам.
— Достаточно потереть обувь внутренней стороной кожуры, а затем аккуратно протереть мягкой тряпочкой, и обувь обретет блеск, — рассказывает опытный садовод Людмила в издании «Ботаничка».
Банановая кожура обладает удивительным свойством служить натуральным репеллентом против различных вредителей растений, включая тлю. Сладковато-гнилостный аромат, который издает оболочка фрукта, является для многих насекомых неприятным и отталкивающим. Это делает ее эффективным и экологически чистым средством защиты садовых и комнатных растений от вредоносных насекомых.
Для использования в качестве репеллента, рекомендуется разместить кусочки кожуры вокруг растений, особенно в местах, где чаще всего появляются вредители. Для усиления эффекта можно добавить немного яблочного уксуса, который также привлекает и уничтожает насекомых. Такая ловушка поможет не только отпугнуть тлю, но и предотвратить ее размножение, защитив растения от повреждений.
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