От чистки зубов до удобрения сада: как правильно использовать банановую кожуру в быту

Банановая кожура — это не просто отходы, которые мы выбрасываем, не задумываясь. Она может стать вашим лучшим другом в саду, на кухне и даже в косметичке. Откройте для себя невероятные способы применения этого скромного продукта и узнайте, как он может изменить вашу жизнь.

Банановая кожура обладает антиоксидантными свойствами, благодаря которым находит применение в домашних средствах для ухода за кожей. Она может использоваться для смягчения раздражений, уменьшения отеков и лечения мелких травм, таких как укусы насекомых, ожоги и не только. Например в европейских странах, таких как Германия, банановые корки используются как эффективное и экологически чистое средство для бытовых нужд. Косметические и гигиенические свойства Банановая кожура также находит применение в косметологии. Например, многие советуют делать специальные порошок, чтобы чистить зубы. По словам некоторых пользователей, после применения растолченых корок в качестве зубной пасты, зубы действительно становятся на один тон белее. Однако это не совсем так. — Кожура не отбеливает зубы. Во многих статьях рекомендуется тереть ее о зубы в течение нескольких минут. Хотя это может удалить некоторые поверхностные пятна, это не более эффективно, чем чистка зубов, — считают ученые Coronado Dental Associates. А вот то, что шкурка богата антиоксидантами и витаминами, которые полезны для кожи — правда. Потрите внутренней стороной кожуры лицо, чтобы уменьшить воспаления и улучшить состояние кожи. Это может помочь при лечении акне и повреждений от солнца. Применение в садоводстве . Фото: Изображение Midjourney Удобрение для растений Шкурка фрукта содержит калий, фосфор и кальций, которые способствуют укреплению стеблей, улучшению цветения и плодовитости растений. Двумя рецептами поделилась Надежда, опытный садовод и блогер. Сухое удобрение из банановой кожуры Подготовка: тщательно вымойте под горячей водой с мылом, чтобы удалить возможные химические остатки. Сушка: разложите на солнечном месте или в духовке при температуре 50-60°C до полной сухости (примерно 1-2 дня на солнце или 4-6 часов в духовке). Измельчение: сухие шкурки измельчите в порошок с помощью кофемолки или блендера. Применение: при посадке или пересадке растений добавьте 1-2 столовые ложки порошка на каждый куст или растение, хорошо перемешав с почвой. Это особенно полезно для томатов, перцев, баклажанов и капусты. Жидкое удобрение из банановой кожуры Настаивание: нарежьте шкурки на мелкие кусочки и поместите их в стеклянную или пластиковую емкость. Залейте теплой водой и накройте емкость крышкой или пищевой пленкой с отверстиями. Выдерживание: оставьте настой настаиваться в теплом месте в течение 3 дней, периодически встряхивая. Фильтрация: по истечении времени процедите настой через мелкое сито или марлю, чтобы удалить остатки. Разведение и применение: для полива растений разведите настой в соотношении 1:4 (1 часть настоя на 4 части воды), для внекорневой подкормки — 1:20. Поливайте или опрыскивайте растения подготовленным раствором 1-2 раза в месяц. Удобрение для растений . Фото: Изображение Midjourney Полировка обуви и мебели Банановые оболочки содержат значительное количество природных масел, включая линолевую и линоленовую кислоты. Эти масла обладают уникальной способностью увлажнять и питать кожу и дерево, восстанавливая их естественный блеск и эластичность. К тому же, банановые оболочки богаты антиоксидантами, которые помогают защитить поверхности от воздействия свободных радикалов. Эти вредные частицы могут привести к старению и потере цвета материалов, но благодаря антиоксидантам. — Достаточно потереть обувь внутренней стороной кожуры, а затем аккуратно протереть мягкой тряпочкой, и обувь обретет блеск, — рассказывает опытный садовод Людмила в издании «Ботаничка». Борьба с насекомыми Банановая кожура обладает удивительным свойством служить натуральным репеллентом против различных вредителей растений, включая тлю. Сладковато-гнилостный аромат, который издает оболочка фрукта, является для многих насекомых неприятным и отталкивающим. Это делает ее эффективным и экологически чистым средством защиты садовых и комнатных растений от вредоносных насекомых. Для использования в качестве репеллента, рекомендуется разместить кусочки кожуры вокруг растений, особенно в местах, где чаще всего появляются вредители. Для усиления эффекта можно добавить немного яблочного уксуса, который также привлекает и уничтожает насекомых. Такая ловушка поможет не только отпугнуть тлю, но и предотвратить ее размножение, защитив растения от повреждений. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за почвой после сбора картофеля. 4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома Узнать подробнее Читайте также: Посадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка 4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?