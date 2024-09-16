«Не считаю, что это халатность». Член группы «Альфа» — о ЧП в челябинской школе

«Классный руководитель должен понимать психологическую ситуацию в классе и, конечно, выявлять этих людей. Я думаю, [школьник] не на ровном месте [напал] — был все время хорошим учеником, и взял вдруг ни с того ни с сего ударил. Я думаю, и до этого у него были конфликты. В школе с этими людьми, с этими детьми, а особенно с их родителями надо проводить профилактические уроки, беседы», — заявил эксперт.