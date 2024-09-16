Можно быть умной и юморной

Гузель поделилась тем, как она набирала аудиторию: «Социальные сети открыли новый мир, предоставили возможность самовыражаться. Тем не менее, чтобы просто что-то делать в соцсетях — это одно. Талантливо делать — это другое. Но при этом еще нужно набирать аудиторию. Это было поэтапно, в разных форматах. Каждый раз это всегда было неожиданно для меня. У меня был бизнес. Я работала моделью, у меня был салон красоты, студия макияжа, школа макияжа. Я занималась обучением. Как-то раз я ушла в огромный минус. Мой бизнес начал рушиться. Я ушла в большой минус и уехала в Сочи на последние деньги. У меня было полное выгорание. Почему-то я решила записать шуточку в стиле „грустный комик“. Вы же слышали про то, что самые веселые люди самые грустные в душе? Со мной тоже эта шутка произошла. Я записала видео и легла спать. А утром я проснулась знаменитой».