Можно быть умной и юморной

Posted 16 сентября, 08:00
Published 16 сентября, 08:00
Modified 16 сентября, 08:00
Updated 16 сентября, 08:00
«Мне часто задают вопрос о том, как я стала блогером. Но у меня нет однозначного ответа. Сколько я себя помню, я всегда была активной, яркой. Я была везде на сцене, с самого детства. Я думаю, что многие блогеры, если покопаться в их прошлом… Когда вообще не было соцсетей, меня просто знали. Например, в школе я выступала, всегда была на сцене. Я была активистка, спортсменка. А когда появились соцсети, это просто всё перешло в виртуальный мир», — рассказала Гузель Шарафутдинова.
Гузель поделилась тем, как она набирала аудиторию: «Социальные сети открыли новый мир, предоставили возможность самовыражаться. Тем не менее, чтобы просто что-то делать в соцсетях — это одно. Талантливо делать — это другое. Но при этом еще нужно набирать аудиторию. Это было поэтапно, в разных форматах. Каждый раз это всегда было неожиданно для меня. У меня был бизнес. Я работала моделью, у меня был салон красоты, студия макияжа, школа макияжа. Я занималась обучением. Как-то раз я ушла в огромный минус. Мой бизнес начал рушиться. Я ушла в большой минус и уехала в Сочи на последние деньги. У меня было полное выгорание. Почему-то я решила записать шуточку в стиле „грустный комик“. Вы же слышали про то, что самые веселые люди самые грустные в душе? Со мной тоже эта шутка произошла. Я записала видео и легла спать. А утром я проснулась знаменитой».
Гузель Шарафутдинова попробовала себя в разных амплуа: занималась благотворительностью, обучала женщин и девушек личностному росту, постоянно училась и делилась знаниями. «Но популярной я стала, потому что у меня было кривое лицо, шутки, которые мне вообще были не смешны. И во всех газетах меня распечатали. Мне показывали по телеканалам. Я это видео не смотрела года три. Я его ненавидела. Как будто меня обесценили. Но сейчас я понимаю, что этот виток моей жизни был совершенно другой, и я стала развиваться уже в юморе. Хотя ранее мне хотелось доказать, что я очень умная. Почему вы смеетесь надо мной? Потом я поработала с психологом, и мне это всё выровняли. Теперь я поняла, что можно быть умной и юморной», — резюмировала блогер.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке:
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