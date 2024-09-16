Гастрофестивали в Башкирии привлекают 35-летних ЗОЖ-адептов

Posted 16 сентября, 09:13
Published 16 сентября, 09:13
Modified 16 сентября, 09:20
Updated 16 сентября, 09:20
Выяснилось, что самыми активными участниками мероприятия стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35 лет.
Гастрофестиваль «Есть ФЕСТ» привлек свыше 150 тысяч гостей и более 120 рестораторов на площадку перед «Уфа Арена». Посетители могли наслаждаться блюдами от лучших шеф-поваров города, а также принять участие в мастер-классах для детей и взрослых.
Гастрофестиваль в этом году был приурочен к 450-летию башкирской столицы. По данным Big Data МТС, география события охватила многие регионы России — среди гостей фестиваля были гурманы из Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Перми, Ижевска. Большинство из них приехало в Уфу на личных авто. Кроме того, фестиваль «Есть ФЕСТ» привлек и иностранных туристов. Суммарно приезжих гостей оказалось более 30% от всех участников мероприятия.
На фестивале преобладала возрастная категория людей в диапазоне от 35 до 44 лет. При этом 55% всей аудитории составляют сторонники здорового образа жизни. Такая информация получена путем анализа обезличенных массивов данных — на основе локаций, которые посещали участники, и специализированных затрат. Любители ЗОЖ регулярно посещают фитнес-центры и приобретают продукты для ЗОЖ в специализированных магазинах.
— В этом году погодные условия не помешали людям наслаждаться местными гастрономическими изысками на фестивале «Есть ФЕСТ». Такие мероприятия являются отличным вариантом для семейного отдыха или встреч с друзьями, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.