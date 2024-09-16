Гастрофестивали в Башкирии привлекают 35-летних ЗОЖ-адептов

Гастрофестиваль в этом году был приурочен к 450-летию башкирской столицы. По данным Big Data МТС, география события охватила многие регионы России — среди гостей фестиваля были гурманы из Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Перми, Ижевска. Большинство из них приехало в Уфу на личных авто. Кроме того, фестиваль «Есть ФЕСТ» привлек и иностранных туристов. Суммарно приезжих гостей оказалось более 30% от всех участников мероприятия.