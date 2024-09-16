Декоративные идеи для осеннего сада: 8 интересных и бюджетных украшений

Posted 16 сентября, 09:30
Published 16 сентября, 09:30
Modified 16 сентября, 09:32
Updated 16 сентября, 09:32
Когда все работы сделаны — пора заняться благоустройством сада. Мы нашли восемь интересных и малозатратных идей для украшения, которые позволят создать уютное и привлекательное пространство. Эти простые и доступные решения помогут вам преобразить сад без больших затрат и усилий. А осень, как отмечает опытный садовод Светлана Айрисман, идеальное время для творчества в саду, когда можно воплотить самые смелые декоративные идеи.
Стиль «Прованс» популярен среди тех, кто имеет дом или дачу «с историей». Для создания композиции, можно использовать старинные предметы деревенского обихода, такие как бидоны, старые декоративные рамки, кадки и кухонную утварь. Важно правильно и наглядно разместить эти предметы, чтобы создать атмосферу деревенского уюта.
— Создание уголка в стиле «Прованс» требует внимания к деталям и правильного размещения предметов. Это поможет передать атмосферу старинного деревенского дома, — советует Светлана.
После завершения ремонта часто остаются металлические ведерки из-под краски. Их можно превратить в оригинальные кашпо для садовых растений. Просто окрасите ведерки в любой понравившийся цвет и оформите их рисунками. Такие кашпо не только украсят ваш сад, но и помогут сэкономить на покупке новых контейнеров.
Одним из самых популярных способов украшения сада является использование разнообразных кашпо для растений. Однако, чтобы сделать ваш сад уникальным, можно использовать старые котелки, которые давно отслужили свой срок. Размеры этой старинной посуды могут быть разными — от маленьких до больших. Любой из них можно покрасить в яркий цвет и украсить орнаментом или рисунком.
— Старые котелки, окрашенные в яркие цвета, не только добавят вашему саду индивидуальности, но и позволят повторно использовать вещи, которые могли бы быть выброшены, — отмечает блогер.
Мешковина — это еще один материал, который можно использовать для создания оригинальных кашпо. Для этого достаточно поместить контейнер с растением в мешковину, а пространство между контейнером и мешковиной заполнить песком, поролоном или синтепоном. Это создаст впечатление, что растение посажено прямо в мешок, придавая саду рустикальный и натуралистичный вид.
Жестяные баночки различного объема можно использовать для создания ярких и нарядных кашпо. Снимите с баночек этикетки, окрасите их в различные цвета и разместите на стене дома, хозпостройки или забора. Такая композиция не только украсит ваш дом, но и поможет найти применение старым вещам.
В саду всегда найдутся места, где кажется, что чего-то не хватает. В таких местах можно создать компактные композиции из декоративного камня, опрокинутой амфоры или кувшина, а также парочки крупных камней. Для придания композиции вертикали можно использовать садовый светильник или небольшую кормушку для птиц на стойке. Такие уголки добавят саду уюта и завершенности.
Украшения для сада можно сделать и из старых бус и металлических мисок. Просверлите отверстие на дне миски для электропровода и патрона для лампочки, а по краям миски сделайте дырочки для подвешивания бус. Такое украшение можно использовать как светильник или просто как декоративную подвеску.
Ветряная мельница может стать центральным элементом садовой композиции. Рядом с ней органично смотрятся сухой ручей, рокарий или альпинарий. Среди камней можно разместить низкорослые, почвопокровные и миниатюрные хвойные растения. Такая композиция придаст саду неповторимый шарм и станет его украшением.
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