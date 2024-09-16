Декоративные идеи для осеннего сада: 8 интересных и бюджетных украшений

Когда все работы сделаны — пора заняться благоустройством сада. Мы нашли восемь интересных и малозатратных идей для украшения, которые позволят создать уютное и привлекательное пространство. Эти простые и доступные решения помогут вам преобразить сад без больших затрат и усилий. А осень, как отмечает опытный садовод Светлана Айрисман, идеальное время для творчества в саду, когда можно воплотить самые смелые декоративные идеи.