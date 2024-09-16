«Авито Работа» продвигает офисные вакансии Сбера в Башкортостане

Posted 16 сентября, 16:24
Published 16 сентября, 16:24
Modified 16 сентября, 16:27
Updated 16 сентября, 16:27
В рамках проекта будут задействованы наружная и интернет-реклама в пяти ключевых регионах: Республике Башкортостан, Самарской, Омской, Челябинской и Ростовской областях — и размещения на «Авито».
Сбер не так давно стал клиентом «Авито Работы», и теперь сервис позволяет найти вакансии в одном из крупнейших российских банков. Доступны вакансии для востребованных специалистов массовых офисных профессий: менеджеров по продажам, специалистов службы поддержки, операторов кол-центров и других сотрудников. Всего в рамках кампании на площадке размещено около тысячи вакансий по всей стране.
Спецпроект со Сбером стал одним из этапов рекламной кампании «Больше офисных вакансий на „Авито“, который стартовал первого сентября текущего года. Для того, чтобы работодатели могли найти сотрудников на наиболее дефицитные позиции, „Авито Работа“ начала сотрудничать с компаниями-нанимателями из регионов, задействованных в продвижении. В рамках данного проекта используются наружная реклама и рекламные инструменты „Авито“, такие как рассылки, сторис и медийные баннеры. За первые шесть месяцев текущего года инвестиции крупных рекламодателей в охватное продвижение вакансий на „Авито“ выросли в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы», отметил, что дефицит кадров охватывает все субъекты РФ и сферы бизнеса. В данных условиях растет востребованность специалистов офисных профессий. По данным платформы, в первом полугодии 2024 года в Башкортостане на 145% год к году вырос спрос на специалистов поддержки, на 42% — на менеджеров по продажам. Количество вакансий для операторов кол-центров за последний год увеличилось на 75%. Он добавил, что вместе со Сбером «Авито Работа» поможет тысячам людей найти свое место и дать старт новой карьере.
Анна Овчинникова, управляющий директор управления привлечения талантов Сбербанка, сообщила, что рынок продолжает оставаться нестабильным, поэтому работодателям приходится адаптировать форматы привлечения кандидатов. Она добавила, что расширение найма в Сбере вызвано стремительным ростом бизнеса — развитием AI-технологий, созданием умных устройств, расширением линейки продуктов и автоматизацией сервисов. Овчинникова подчеркнула, что для эффективного привлечения кандидатов необходимо укреплять HR-бренд компании через увеличение присутствия в соцсетях и на сайтах по поиску работы, а также через участие в коллаборациях. Это может привлечь внимание потенциальных кандидатов и повысить лояльность действующих сотрудников. Представитель Сбербанка отметила, что компания разрабатывает нестандартные подходы к продвижению вакансий на площадках. Спецпроект, запущенный вместе с «Авито Работой», поможет привлечь внимание соискателей и рассказать о работе в офисах Сбера.