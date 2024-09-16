«Авито Работа» продвигает офисные вакансии Сбера в Башкортостане

Спецпроект со Сбером стал одним из этапов рекламной кампании «Больше офисных вакансий на „Авито“, который стартовал первого сентября текущего года. Для того, чтобы работодатели могли найти сотрудников на наиболее дефицитные позиции, „Авито Работа“ начала сотрудничать с компаниями-нанимателями из регионов, задействованных в продвижении. В рамках данного проекта используются наружная реклама и рекламные инструменты „Авито“, такие как рассылки, сторис и медийные баннеры. За первые шесть месяцев текущего года инвестиции крупных рекламодателей в охватное продвижение вакансий на „Авито“ выросли в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.