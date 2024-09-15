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Posted 15 сентября, 05:07

Published 15 сентября, 05:07

Modified 15 сентября, 05:09

Updated 15 сентября, 05:09

«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»

«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»

15 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI
Уфимский хоккейный клуб потерпел разгромное поражение со счётом 6:1 в гостевом матче в субботу, 14 сентября.

Встреча «юлаевцев» с екатеринбургским «Автомобилистом» состоялась на стадионе «Уралец» в столице Свердловской области. Отметим, что этим матчем команда из Екатерибурга прервала серию из двух поражений.

Первую шайбу в ворота «СЮ» хозяева забросила уже на десятой минуте. Уже практически к середине игры «Автомобилист» увеличил своё преимущество до трёх шайб. Далее успешный бросок в ворота хозяев совершил «юлаевец» Александр Хмелевски. Уфимский игрок Джош Ливо позже получил право на штрафной бросок, однако засчитан буллит не был. В третьем периоде «СЮ» пропустил от екатеринбуржцев ещё три шайбы.

— Уфимцы искали возможность отличиться, но отличная игра голкипера соперника не давала шанса забить, — объяснили в уфимском клубе сухое поражение в третьем периоде.
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Ранее Mkset сообщал о том, что «Салават Юлаев» обыграл со счётом 5:3 казанский «Ак Барс»

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