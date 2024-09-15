«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»

Первую шайбу в ворота «СЮ» хозяева забросила уже на десятой минуте. Уже практически к середине игры «Автомобилист» увеличил своё преимущество до трёх шайб. Далее успешный бросок в ворота хозяев совершил «юлаевец» Александр Хмелевски. Уфимский игрок Джош Ливо позже получил право на штрафной бросок, однако засчитан буллит не был. В третьем периоде «СЮ» пропустил от екатеринбуржцев ещё три шайбы.