«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»

Posted 15 сентября, 05:07
Published 15 сентября, 05:07
Modified 15 сентября, 05:09
Updated 15 сентября, 05:09
Встреча «юлаевцев» с екатеринбургским «Автомобилистом» состоялась на стадионе «Уралец» в столице Свердловской области. Отметим, что этим матчем команда из Екатерибурга прервала серию из двух поражений.
Первую шайбу в ворота «СЮ» хозяева забросила уже на десятой минуте. Уже практически к середине игры «Автомобилист» увеличил своё преимущество до трёх шайб. Далее успешный бросок в ворота хозяев совершил «юлаевец» Александр Хмелевски. Уфимский игрок Джош Ливо позже получил право на штрафной бросок, однако засчитан буллит не был. В третьем периоде «СЮ» пропустил от екатеринбуржцев ещё три шайбы.
— Уфимцы искали возможность отличиться, но отличная игра голкипера соперника не давала шанса забить, — объяснили в уфимском клубе сухое поражение в третьем периоде.