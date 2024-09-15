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Posted 15 сентября, 05:34

Published 15 сентября, 05:34

Modified 15 сентября, 05:36

Updated 15 сентября, 05:36

Путин назначил участника программы «Время Героев» Орлова главой «Движения первых»

Путин назначил участника программы «Время Героев» Орлова главой «Движения первых»

15 сентября 2024, 05:34
Фото: «Движение первых»
Проект «Время Героев» — программа подготовка руководящих кадров для органов власти и госкомпаний из числа участников СВО.

Председателем правления «Движения первых» назначили Героя России Артура Орлова. Соответствущий документ за подписью президента Владимира Путина был опубликован в субботу, 14 сентября.

Ранее от той же должности освободили прежнего председателя Григория Гурова. Сейчас он возглавляет Росмолодёжь.

Артур Орлов проходил военную службу с 2006 года в танковых войсках. Участвовал в боевых действий в Сирии и в рамках СВО.

Молодёжное «Движение первых» создали летом 2022 года как организацию досуга подростков и формирования их мировоззрения на основе «традиционных <…> духовных и нравственных ценностей».

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