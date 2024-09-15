Путин назначил участника программы «Время Героев» Орлова главой «Движения первых»

Posted 15 сентября, 05:34
Published 15 сентября, 05:34
Modified 15 сентября, 05:36
Updated 15 сентября, 05:36
Председателем правления «Движения первых» назначили Героя России Артура Орлова. Соответствущий документ за подписью президента Владимира Путина был опубликован в субботу, 14 сентября.
Ранее от той же должности освободили прежнего председателя Григория Гурова. Сейчас он возглавляет Росмолодёжь.
Артур Орлов проходил военную службу с 2006 года в танковых войсках. Участвовал в боевых действий в Сирии и в рамках СВО.
Молодёжное «Движение первых» создали летом 2022 года как организацию досуга подростков и формирования их мировоззрения на основе «традиционных <…> духовных и нравственных ценностей».