mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 14:38

Published 15 сентября, 14:38

Modified 15 сентября, 15:13

Updated 15 сентября, 15:13

Пересадка органов стала популярнее в Башкирии

Пересадка органов стала популярнее в Башкирии

15 сентября 2024, 14:38
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
О том, сколько жителей Башкортостана уже пережили операции по трансплантации, отчитался в воскресенье, 15 сентября, региональный Минздрав.

Хирурги медицинских организаций Башкирии с начала 2024 года провели 38 вмешательств с пересадкой органов. С таким показателем регион входит в пятёрку субъектов РФ с самым высоким число подобных операций. Большая часть случаев связана с трансплантацией почек, чуть меньше — печени и сердца.

Всего же в Башкортостане живут 546 пациентов с пересаженными органами. Помимо обладателей вышеперечисленных трансплантированных частей организма, среди них есть двое обладателей пересаженных лёгких.

Ребёнка проткнуло забором в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о жутком случае, с которым пришлось столкнуться башкирским хирургам. В Дюртюлинском районе Республики четырёхлетнего мальчика проткнуло забором — медики вытащили из руки пациента огромный штырь.

Читайте также:
Ребёнка проткнуло забором в БашкирииДетская больница столкнулась со взрослой проблемойВрачи выходили мальчика весом 820 грамм
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Врачи#Медики#Хирургия#Дюртюлинский район#Пациенты#Курск#Курская область#Трансплантация
Подпишитесь
Популярное