Пересадка органов стала популярнее в Башкирии

Posted 15 сентября, 14:38
Published 15 сентября, 14:38
Modified 15 сентября, 15:13
Updated 15 сентября, 15:13
Хирурги медицинских организаций Башкирии с начала 2024 года провели 38 вмешательств с пересадкой органов. С таким показателем регион входит в пятёрку субъектов РФ с самым высоким число подобных операций. Большая часть случаев связана с трансплантацией почек, чуть меньше — печени и сердца.
Всего же в Башкортостане живут 546 пациентов с пересаженными органами. Помимо обладателей вышеперечисленных трансплантированных частей организма, среди них есть двое обладателей пересаженных лёгких.
Ранее Mkset сообщал о жутком случае, с которым пришлось столкнуться башкирским хирургам. В Дюртюлинском районе Республики четырёхлетнего мальчика проткнуло забором — медики вытащили из руки пациента огромный штырь.