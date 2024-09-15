Пересадка органов стала популярнее в Башкирии

Хирурги медицинских организаций Башкирии с начала 2024 года провели 38 вмешательств с пересадкой органов. С таким показателем регион входит в пятёрку субъектов РФ с самым высоким число подобных операций. Большая часть случаев связана с трансплантацией почек, чуть меньше — печени и сердца.