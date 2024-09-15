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Posted 15 сентября, 13:48

Published 15 сентября, 13:48

Modified 15 сентября, 13:50

Updated 15 сентября, 13:50

Башкирия превращается в край разведёнок

Башкирия превращается в край разведёнок

15 сентября 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Жениться в Башкирии становится немодно — к таким выводам можно прийти при изучении отчёта Росстата.

Всего за первые 7 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 11,5 тысяч браков. Как пишет РБК Уфа, этот показатель ниже на 8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Тем не менее Башкирия занимает по числу заключённых семейных союзов второе место в Приволжском федеральном округе, обгоняет Республику лишь её вечный визави — Татарстан — с показателем в 12,2 тысячи.

В целом, однако, жениться больше обычного не стали ни в одном субъекте ПФО. Близкие к Башкирии показатели снижения брачности также зафиксировали в Самарской области (-8,9%) и Республике Мордовии (-9%).

Вместе с тем, несмотря на снижение числа разводов в Башкирии на 3,3% (до 9,3 тысячи за 7 месяцев), Республика по-прежнему находится в авангарде Приволжского федерального округа по числу разорванных браков.

Согласно данным с портала ЗАГС, которые изучил Mkset, с начала года по середину сентября в России зарегистрировали 1,7 млн браков. Из них 31% заключены гражданами, у которых ранее уже была разрушен другой семейный союз. Средний возраст российской невесты — 32 года. Мужчины же обычно женятся чуть позже — в 34.

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Ранее Mkset сообщал о том, что один из ЗАГСов Республики Башкортостан зарегистрировал первый брак лисички и динозавра.

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