Башкирия превращается в край разведёнок

Всего за первые 7 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 11,5 тысяч браков. Как пишет РБК Уфа, этот показатель ниже на 8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Тем не менее Башкирия занимает по числу заключённых семейных союзов второе место в Приволжском федеральном округе, обгоняет Республику лишь её вечный визави — Татарстан — с показателем в 12,2 тысячи.