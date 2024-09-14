Водитель иномарки убился об фуру в Башкирии

Момент ДТП попал на видеорегистратор фуры. На кадрах запечатлено, как легковушка съезжает со своей полосы на встречную, после чего происходит столкновение. Сама фура от удара съезжает с обочины. Других участников движения на отрезке дороги в этот момент не было. Что заставило «Опель» совершить странный манёвр — неясно, сейчас это пытаются выяснить компетентные органы.