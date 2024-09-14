Водитель иномарки убился об фуру в Башкирии

Posted 14 сентября, 15:16
Published 14 сентября, 15:16
Modified 14 сентября, 15:18
Updated 14 сентября, 15:18
Смертельный инцидент произошёл вблизи села Ишимбаево в Салаватском районе Башкирии. На трассе столкнулись «лоб в лоб» легковой Opel Astra и большегруз китайской фирмы Sitrak.
Момент ДТП попал на видеорегистратор фуры. На кадрах запечатлено, как легковушка съезжает со своей полосы на встречную, после чего происходит столкновение. Сама фура от удара съезжает с обочины. Других участников движения на отрезке дороги в этот момент не было. Что заставило «Опель» совершить странный манёвр — неясно, сейчас это пытаются выяснить компетентные органы.
Между тем медики по прибытии констатировали смерть водителя легковушки. Им оказался 57-летний мужчина. Одна из двух полос на участке в данный момент закрыта, на трассе организовали реверсивное движение.
Ранее Mkset информировал об аварии с «КамАЗом» в Уфе, в которой пострадала 78-летняя пенсионерка. Большегруз едва не переехал старушку.