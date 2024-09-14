В Башкирии придумали девиз для встречи Путина

Оргкомитет форума «Россия — спортивная держава» утвердил девиз мероприятия. Им станет слоган «Семья. Спорт. Россия». Напомним, форум должен будет пройти в столице Башкирии в октябре. Ожидается, что в дни проведения мероприятия город должен будет посетить с рабочим визитом президент Владимир Путин. В качестве площадки для деловой части форума власти Башкирии выбрали открытый в августе 2024 года Дворец Борьбы.