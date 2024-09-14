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Posted 14 сентября, 13:31

Published 14 сентября, 13:31

Modified 14 сентября, 13:35

Updated 14 сентября, 13:35

В Башкирии придумали девиз для встречи Путина

В Башкирии придумали девиз для встречи Путина

14 сентября 2024, 13:31
Фото: kremlin.ru
Об этом рассказал глава российского Минспорта Михаил Дегтярёв.

Оргкомитет форума «Россия — спортивная держава» утвердил девиз мероприятия. Им станет слоган «Семья. Спорт. Россия». Напомним, форум должен будет пройти в столице Башкирии в октябре. Ожидается, что в дни проведения мероприятия город должен будет посетить с рабочим визитом президент Владимир Путин. В качестве площадки для деловой части форума власти Башкирии выбрали открытый в августе 2024 года Дворец Борьбы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанская делегация «прорекламировала» съезд на Восточном экономическом форуме — 2024 во Владивостоке.

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