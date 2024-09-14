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Posted 14 сентября, 15:06

Published 14 сентября, 15:06

Modified 14 сентября, 15:08

Updated 14 сентября, 15:08

В самолёт Уфа — Ноябрьск экстренно вызвали полицию

В самолёт Уфа — Ноябрьск экстренно вызвали полицию

14 сентября 2024, 15:06
Фото: 1MI
Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Пассажира авиарейса Уфа — Ноябрьск прямо с трапа самолёта задержали сотрудники правоохранительных органов. Стражей порядка к воздушному судну вызвал персонал аэропорта по запросу экипажа. Как указано в сообщении ресурса, клиент авиакомпании «недисциплинированно» вёл себя в полёте. О конкретных проступках мужчины ничего не говорится.

Известно, что полёт осуществлялся на самолёте RRJ-95/М. Обслуживало рейс предприятие «АТК ЯМАЛ». Отметим, время в пути на упомянутом направлении составляет около двух часов. Цена на билет же составляет более ₽10 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал об аналогичном инциденте на борту воздушного судна, выполнявшего полёт по рейсу Москва — Уфа.

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