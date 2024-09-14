В Башкирии прекратили искать заблудившихся туристов

Posted 14 сентября, 06:23
Published 14 сентября, 06:23
Modified 14 сентября, 06:25
Updated 14 сентября, 06:25
На горе Малиновой под Белорецком потерялась группа туристов. Инцидент случился вечером в пятницу, 13 сентября. Как объяснили «службе 112» сами любители активного отдыха, с дороги они сбились при спуске с вершины.
Получив тревожный сигнал, сотрудники экстренного ведомства отправились на поиски людей. Несмотря на сумерки, как гласит отчет ГК по ЧС, спасателям удалось оперативно обнаружить попавших в беду туристов. Из леса их сопроводили до ближайшей дороги.
Ранее Mkset сообщал об инцидент на горе Юрактау. В августе поклоннице активного образа жизни пришлось вызывать спасателей, чтобы те помогли ей спуститься с вершины — прямо посреди пути у женщины случился приступ паники