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Posted 14 сентября, 06:23

Published 14 сентября, 06:23

Modified 14 сентября, 06:25

Updated 14 сентября, 06:25

В Башкирии прекратили искать заблудившихся туристов

В Башкирии прекратили искать заблудившихся туристов

14 сентября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщили в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.

На горе Малиновой под Белорецком потерялась группа туристов. Инцидент случился вечером в пятницу, 13 сентября. Как объяснили «службе 112» сами любители активного отдыха, с дороги они сбились при спуске с вершины.

Получив тревожный сигнал, сотрудники экстренного ведомства отправились на поиски людей. Несмотря на сумерки, как гласит отчет ГК по ЧС, спасателям удалось оперативно обнаружить попавших в беду туристов. Из леса их сопроводили до ближайшей дороги.

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Ранее Mkset сообщал об инцидент на горе Юрактау. В августе поклоннице активного образа жизни пришлось вызывать спасателей, чтобы те помогли ей спуститься с вершины — прямо посреди пути у женщины случился приступ паники

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