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Posted 14 сентября, 08:29

Published 14 сентября, 08:29

Modified 14 сентября, 08:31

Updated 14 сентября, 08:31

В Башкирии хотят сеять в шесть раз больше сои

В Башкирии хотят сеять в шесть раз больше сои

14 сентября 2024, 08:29
Фото: 1MI
Минсельхоз Республики Башкортостан допустил увеличение площади под сою до 120 тысяч га, сообщил глава ведомства Ильшат Фазрахманов.

Министр упомянул, что по состоянию на осень 2024 года в Башкирии под эту культуру отведено 19 тысяч га. По мнению Фазрахманова, регион «теоретически» способен увеличить этот показатель до «100-120 тысяч».

Глава ведомства добавил, что соя — крайне «высокорентабельная культура», наращивание же доли таких зерновых групп поможет сельскому хозяйству Республики не зависеть от цен на них.

Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии режим ЧС, объявленный из-за переувлажнения почвы, расширили на весь регион. Особый режим работы государственных органов ввели после долгого периода паводка летом 2024 года.

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