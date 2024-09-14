В Башкирии хотят сеять в шесть раз больше сои

Posted 14 сентября, 08:29
Published 14 сентября, 08:29
Modified 14 сентября, 08:31
Updated 14 сентября, 08:31
Министр упомянул, что по состоянию на осень 2024 года в Башкирии под эту культуру отведено 19 тысяч га. По мнению Фазрахманова, регион «теоретически» способен увеличить этот показатель до «100-120 тысяч».
Глава ведомства добавил, что соя — крайне «высокорентабельная культура», наращивание же доли таких зерновых групп поможет сельскому хозяйству Республики не зависеть от цен на них.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии режим ЧС, объявленный из-за переувлажнения почвы, расширили на весь регион. Особый режим работы государственных органов ввели после долгого периода паводка летом 2024 года.