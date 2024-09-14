Ушахин покинул «Уфу»

Posted 14 сентября, 09:01
Published 14 сентября, 09:01
Modified 14 сентября, 09:09
Updated 14 сентября, 09:09
Как гласит публикация пресс-службы команды, трудовой договор со спортсменом был разорван по обоюдному согласию игрока и клуба.
В «Уфе» добавили, что с осени 2023 года Ушахин не мог играть по причине серьёзной травмы и последовавшего за ней долгого периода восстановления. В августе 2024 года спортсмен наконец вышел на поле, когда «Уфа» встретилась с «Торпедо» — матч тогда закончился со счётом 0:1 в пользу московской команды.
Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв после первого за долгое время появления Ушахина на поле отмечал, что игрок «хорошо тренируется», однако хотелось бы, чтобы «его возвращение прошло с другими эмоциями». Тем не менее Харлачёв всё же высказал надежду, что Ушахин уже в скором времени сможет играть, как прежде.
Напомним, в «Уфу» защитник пришёл летом 2022 года. Ушахин является бывшим воспитанником «Локомотива». Всего за башкортостанскую команду он провёл тринадцать матчей. Каковы дальнейшие планы защитника и намерен ли он продолжать карьеру — пока неясно.