Ушахин покинул «Уфу»

В «Уфе» добавили, что с осени 2023 года Ушахин не мог играть по причине серьёзной травмы и последовавшего за ней долгого периода восстановления. В августе 2024 года спортсмен наконец вышел на поле, когда «Уфа» встретилась с «Торпедо» — матч тогда закончился со счётом 0:1 в пользу московской команды.