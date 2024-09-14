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Posted 14 сентября 2024, 09:01

Published 14 сентября 2024, 09:01

Modified 14 сентября 2024, 09:09

Updated 14 сентября 2024, 09:09

Ушахин покинул «Уфу»

14 сентября 2024, 09:01
Футбольный клуб «Уфа» сообщил о прекращении действия контракта с защитником Львом Ушахиным.

Как гласит публикация пресс-службы команды, трудовой договор со спортсменом был разорван по обоюдному согласию игрока и клуба.

В «Уфе» добавили, что с осени 2023 года Ушахин не мог играть по причине серьёзной травмы и последовавшего за ней долгого периода восстановления. В августе 2024 года спортсмен наконец вышел на поле, когда «Уфа» встретилась с «Торпедо» — матч тогда закончился со счётом 0:1 в пользу московской команды.

«Уфа» всухую проиграла московскому клубу
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Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв после первого за долгое время появления Ушахина на поле отмечал, что игрок «хорошо тренируется», однако хотелось бы, чтобы «его возвращение прошло с другими эмоциями». Тем не менее Харлачёв всё же высказал надежду, что Ушахин уже в скором времени сможет играть, как прежде.

Напомним, в «Уфу» защитник пришёл летом 2022 года. Ушахин является бывшим воспитанником «Локомотива». Всего за башкортостанскую команду он провёл тринадцать матчей. Каковы дальнейшие планы защитника и намерен ли он продолжать карьеру — пока неясно.

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