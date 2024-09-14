Уфимский садовод заживо сгорел в пожаре

Posted 14 сентября, 06:23
Published 14 сентября, 06:23
Modified 14 сентября, 06:25
Updated 14 сентября, 06:25
Речь идет о садовом товариществе «Казарез». Пламя охватило небольшой кирпичный дом. О самом пожаре в экстренные службы сообщили соседи, увидев, как полыхает постройка.
Прибывшие на место спасатели начали ликвидацию горения. Огнеборцы заметили в объятой пламенем комнате мужчину, лежащего на кровати. На руках спасатели вынесли тело и передали медикам. К несчастью, спасти садовода не удалось — смерть хозяина дома наступила задолго до вызова МЧС. Причины пожара расследуются.
Летом 2024 года Mkset сообщал о том, что жители того же СНТ не могли попасть к себе на участки из-за дождевого паводка — вода серьёзно затопила дорогу к садовому товариществу.