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Posted 14 сентября, 06:23

Published 14 сентября, 06:23

Modified 14 сентября, 06:25

Updated 14 сентября, 06:25

Уфимский садовод заживо сгорел в пожаре

Уфимский садовод заживо сгорел в пожаре

14 сентября 2024, 06:23
Фото: МЧС
Трагическое происшествие случилось в ночь на субботу, 14 сентября, в СНТ под Уфой — сообщает МЧС по Башкортостану.

Речь идет о садовом товариществе «Казарез». Пламя охватило небольшой кирпичный дом. О самом пожаре в экстренные службы сообщили соседи, увидев, как полыхает постройка.

Прибывшие на место спасатели начали ликвидацию горения. Огнеборцы заметили в объятой пламенем комнате мужчину, лежащего на кровати. На руках спасатели вынесли тело и передали медикам. К несчастью, спасти садовода не удалось — смерть хозяина дома наступила задолго до вызова МЧС. Причины пожара расследуются.

Летом 2024 года Mkset сообщал о том, что жители того же СНТ не могли попасть к себе на участки из-за дождевого паводка — вода серьёзно затопила дорогу к садовому товариществу.

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