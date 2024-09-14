Сколько ещё будет тепло в Башкирии

Posted 14 сентября, 06:37
Published 14 сентября, 06:37
Modified 14 сентября, 06:40
Updated 14 сентября, 06:40
Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни в Республике по-прежнему будет стоять комфортная температура воздуха. Так, 15–16 сентября специалисты пообещали +18°C… +23°C в светлое время суток и умеренный ветер, осадков в эти дни не намечается.
Если верить порталу «Яндекс Погода», уже к концу следующей недели — к 20 сентября — температура воздуха в регионе снизится до +18°C, в этот же день обещается дождь. Далее весь сентябрь в Республике будет становиться всё холоднее.