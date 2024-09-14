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Posted 14 сентября, 06:37

Published 14 сентября, 06:37

Modified 14 сентября, 06:40

Updated 14 сентября, 06:40

Сколько ещё будет тепло в Башкирии

Сколько ещё будет тепло в Башкирии

14 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, сколько ещё жители Башкортостана смогут наслаждаться летним теплом.

Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни в Республике по-прежнему будет стоять комфортная температура воздуха. Так, 15–16 сентября специалисты пообещали +18°C… +23°C в светлое время суток и умеренный ветер, осадков в эти дни не намечается.

Если верить порталу «Яндекс Погода», уже к концу следующей недели — к 20 сентября — температура воздуха в регионе снизится до +18°C, в этот же день обещается дождь. Далее весь сентябрь в Республике будет становиться всё холоднее.

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