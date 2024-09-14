Сколько ещё будет тепло в Башкирии

Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни в Республике по-прежнему будет стоять комфортная температура воздуха. Так, 15–16 сентября специалисты пообещали +18°C… +23°C в светлое время суток и умеренный ветер, осадков в эти дни не намечается.