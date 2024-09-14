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Posted 14 сентября, 16:36

Published 14 сентября, 16:36

Modified 14 сентября, 16:38

Updated 14 сентября, 16:38

Школьнице из Уфы могут дать 15 лет тюрьмы

Школьнице из Уфы могут дать 15 лет тюрьмы

14 сентября 2024, 16:36
Фото: 1MI
В столице Башкирии завели уголовное дело на 17-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба башкортостанского управления Следственного комитета.

Правоохранительные органы инкриминировали несовершеннолетней уфимке покушение на сбыт наркотиков. Следствие утверждает, что девушка в августе 2024 года пыталась забрать из леса на окраине города «мастер-клад» — крупную партию наркотиков, которую «закладчики» позже расфасовывают в небольших количествах для последующей продажи.

Впрочем, о местонахождении тайника с запрещёнными веществами силовики, судя по всему, знали задолго до подсудимой — как только девушка забрала «вес», её тут же задержали с поличным.

При проверке телефона обвиняемой выяснилось, что эта партия у неё уже не первая. В памяти устройства хранилось множество фотографий, указывающих на местонахождение сделанных ею «закладок».

Отметим, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, которую инкриминировали девушке, предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

«Тупанул я откровенно»: уфимец пришёл в участок с наркотиками
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина пришёл в полицейский участок с наркотиками в кармане. Отвечая на вопрос, зачем горожанин решил взять с собой запрещённое вещество, он объяснил, что «откровенно тупанул».

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